16 Novembro 2023, 00h26

A WTW, uma empresa global em consultoria, corretagem e soluções, cotada no Nasdaq, anuncia o estabelecimento de um protocolo com a APESPE RH, Associação Portuguesa das Empresas do Setor Privado de Emprego e de Recursos Humanos.

“Este [acordo] visa assegurar aos associados da APESPE-RH serviços diferenciadores que garantam robustez na identificação e quantificação dos seus riscos, acesso a seguros específicos para a atividade e à capacidade de negociação de um dos maiores brokers mundiais e com níveis de serviço de excelência”, lê-se no comunicado.

De salientar que a WTW é uma empresa mundial especializada em consultoria de gestão de risco, capital humano e corretagem de seguros, presente em mais de 140 países e com mais de 45 mil colaboradores.

Nuno Arruda, Head of Portugal na WTW, fala do protocolo “através do qual colaboraremos com os associados da APESPE-RH na identificação, gestão e negociação de riscos, colocando ao seu dispor a nossa escala, as nossas ferramentas analíticas e modelos de serviço em áreas críticas como os Acidentes de Trabalho, Responsabilidade de Administradores e Diretores, Riscos Cibernéticos, Saúde ou Caução, só para nomear algumas”.

“Acreditamos e tudo faremos para que este Protocolo constitua uma efetiva mais-valia para os associados da APESPE-RH dados os desafios que a economia e o setor enfrentam”, conclui o responsável.