Wynn Resorts negoceia comprar maior operadora de casinos da Austrália

A operadora de jogo Wynn Resorts, com casinos nos Estados Unidos e em Macau, está em negociações para comprar a maior operadora de casinos da Austrália, a Crown Resorts, foi anunciado esta terça-feira. A Crown, que tem casinos em Melbourne, Perth e Londres e, em breve, em Sydney, indicou estar em discussões confidenciais sobre uma oferta da Wynn, de acordo com um comunicado.

A operadora australiana disse que a oferta tem um valor implícito de 10,50 dólares por ação, a ser paga 50% em dinheiro e 50% com ações da Wynn. A oferta avaliou a Crown em cerca de oito mil milhões de dólares norte-americanos (cerca de sete mil milhões de euros). “Não há certeza de que estas discussões resultem numa transação”, apontou a Crown, sublinhando que a proposta está sujeita a condições que incluem aprovações regulatórias.

O valor da Crown caiu 20% desde meados de 2018, devido a resultados inferiores ao esperado. Para os executivos da empresa, a quebra nos lucros deveu-se a uma diminuição dos gastos dos apostadores asiáticos.

Em 2016, 19 funcionários do grupo australiano foram presos na China sob a acusação de promoverem ilegalmente jogos de fortuna e azar. Um tribunal chinês sentenciou 16 dos réus, incluindo três cidadãos australianos, a penas de nove a dez meses de prisão, e os três restantes foram libertados após perto de um mês de detenção.

Na sequência deste caso, a Crown abandonou os planos de investimento em Macau e em Las Vegas, e chegou mesmo a vender terrenos na capital do jogo norte-americana ao Wynn por 373 milhões de dólares.

Contudo, as notícias da possível compra da Crown pela Wynn levaram, esta manhã, a um aumento de 20,5% no preço das ações na bolsa de valores australiana para 10,07 dólares.

“As receitas operacionais foram de 1,69 mil milhões de dólares [quase 1,5 mil milhões de euros] no último trimestre de 2018, um aumento de 4%, ou 65,4 milhões [57,2 milhões de dólares]; as receitas operacionais do Wynn Macau e das operações Las Vegas aumentaram 84 [73,5] e 11,7 milhões [10,2 milhões de euros], respetivamente, compensadas por um decréscimo de 30,3 milhões [26,5 milhões de euros] no Wynn Macau”, anunciou a gestora de hotéis e casinos.