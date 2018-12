Xi Jinping está a chegar a Portugal. Esta é a agenda do presidente chinês

A agenda da visita de Estado do presidente da China, a Portugal, foi divulgada este domingo por parte do ministério dos Negócios Estrangeiros, sendo que esta agenda de Xi Jinping vai iniciar-se ao princípio da tarde na Praça do Império, em Lisboa.

Na Praça do Império, Marcelo Rebelo de Sousa vai ter o primeiro contacto com o presidente chinês em solo português numa cerimónia com honras militares. Para as 16h00, está prevista a chegada de Xi Jinping ao Palácio de Belém, onde terá novo encontro com o Presidente da República. Após este encontro, os dois chefes de Estado farão as primeiras declarações à imprensa.

À noite, no Palácio da Ajuda, terá lugar o jantar oferecido por Marcelo Rebelo de Sousa ao presidente chinês.

No dia 5, parte da manhã de Xi Jinping será dedicada à Assembleia da República, com um encontro com Eduardo Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República.

Ainda de manhã, o presidente chinês terá o primeiro contacto com o primeiro-ministro António Costa no Palácio Nacional de Queluz, sendo que é neste espaço onde vão ser assinados acordos e serão feitas declarações à imprensa.