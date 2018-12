Xi Jinping: “Tenho a convicção de que o navio das relações sino-portuguesas vai navegar para um futuro ainda mais brilhante”

O presidente da República Popular da China, Xi Jinping, considera que Portugal é um país que está a ganhar cada vez mais vitalidade e que o povo chinês muito aprecia como “amigo sincero”. A poucas horas de aterrar em Portugal para uma visita oficial ao país, Xi Jinping anuncia um conjunto de projetos futuros para garantir “o desenvolvimento de longo prazo das relações bilaterais”.

Num artigo de opinião escrito para o jornal “Diário de Notícias”, Xi Jinping diz que “embora a China e Portugal se situem nos dois extremos da Eurásia, a amizade entre os seus povos remonta a longa data, e torna-se cada vez mais sólida com o decorrer do tempo”. “A parte chinesa está convencida de que somente quando aderimos ao princípio do respeito mútuo e de consultas em pé de igualdade, persistindo no desenvolvimento pacífico, bem como na cooperação de ganhos compartilhados, é que conseguimos realizar a estabilidade duradoura do mundo e o desenvolvimento comum da humanidade”, defende.

No âmbito da sua primeira visita oficial a Portugal, Xi Jinping diz que pretende reforçar “o intercâmbio de alto nível” com Portugal. “A parte chinesa espera e acredita que a parte portuguesa vá continuar a desempenhar um papel ativo dentro da União Europeia, impulsionando o desenvolvimento da Parceria China-UE da paz, crescimento, reforma e civilização”, escreve o líder chinês.

Xi Jinping garante que é intenção das duas partes “aprofundar o intercâmbio humano e cultural e ser mensageiros de amizade”. Portugal e a China vão aprofundar, “de forma incessante”, a cooperação no ensino das línguas e aumentar o número de estudantes trocadas, ao mesmo tempo que serão reforçadas as condições para que haja um maior fluxo de visitantes entre Lisboa e Pequim.

O líder da China diz ainda que Portugal é “um ponto importante de ligação entre a Rota da Seda Terrestre e a Rota da Seda Marítima” e, por isso, é um parceiro de peso na sua iniciativa “Uma Faixa e Uma Rota”. “As duas partes podem fazer bom uso das oportunidades trazidas pela construção conjunta de Uma Faixa e Uma Rota”, refere.

Entre essas vantagens, Xi Jinping sublinha o reforço dos projetos existentes, o aproveitamento das plataformas como a Exposição Internacional de Importação da China, o aumento das trocas comerciais e a criação de novos pontos de crescimento para a cooperação em áreas como automóveis, novas energias, finanças e a construção de portos.

Em conjunto com Portugal, o presidente da China quer também ser pioneiro na “economia azul”. “Vamos desenvolver ativamente a Parceria Azul, encorajar o reforço da cooperação nas áreas de pesquisas científicas relacionadas ao mar, exploração e proteção do mar e logística portuária, entre outras, desenvolvendo a “economia azul”, fazendo com que os vastos mares beneficiem as nossas futuras gerações”, indica.

“A parte chinesa está disposta a reforçar a comunicação e a coordenação com a parte portuguesa, no quadro da ONU, da OMC, bem como das outras organizações internacionais, sobre a governança global, as alterações climáticas, a reforma do Conselho de Segurança da ONU e outras questões”, acrescenta ainda o chefe de Estado chinês. “Os dois lados vão persistir na abertura e na inclusão, uma filosofia que ambos têm, apoiar o multilateralismo e o livre comércio e promover, em conjunto, a paz, a estabilidade e a prosperidade do mundo”.

A China e Portugal estabeleceram relações diplomáticas em fevereiro de 1979. “Nestas quatro décadas, o relacionamento China-Portugal tem-se desenvolvido de forma estável e rápida, e tem percorrido uma trajetória invulgar. Desde sempre, os dois lados confiam-se, respeitam-se e ajudam-se, estabelecendo um bom exemplo da cooperação de ganhos compartilhados para os países de diferentes sistemas sociais, contextos históricos e tamanhos de território”, sublinha o presidente chinês.

“Tenho a convicção de que, com os esforços conjuntos das duas partes, o navio das relações sino-portuguesas na nova era irá navegar, de velas enfunadas, a um futuro ainda mais brilhante, trazendo não apenas mais benefícios aos dois povos como também, sem dúvida nenhuma, contribuindo mais para a formação da Comunidade de Destino Comum da Humanidade”, conclui.