Xiaomi: a empresa que não pára de ganhar mercado

A Xiaomi, conhecida como a Apple chinesa, ocupava no início de 2013, o 14º lugar no ranking global em vendas de smartphones. Em quatro anos, a situação mudou e conseguiu alcançar o ‘top’ cinco mundial. As vendas aumentaram 59% nos últimos 12 meses, fixando-se em 21 milhões de aparelhos vendidos.

Boa parte da popularidade da empresa na China deve-se à conjugação de dois fatores: aparelhos com configuração robusta e preços muito baixos. A Xiaomi vende também outros produtos, como pulseiras inteligentes, TVs e adaptadores com funções similares à Apple TV e ao Chromecast.

A empresa nasceu em 2010 de um consórcio de entidades que queria criar uma nova empresa de smartphones na China: Temasek, Qualcomm, IDG Capital e outros fundos de investimento.

Em 2011 foi lançado o primeiro equipamento. Quase três anos depois a empresa tem feito manchetes na imprensa pelas fortes vendas que tem apresentado.

Ter aparelhos rápidos, eficientes e elegantes é o lema da marca. O smartphone Xiaomi Mi8 é um desses exemplos. Apresenta um ecrã AMOLED de 6,21’’ e é alimentado por um processador Snapdragon 845 e 6 GB de memória RAM. Na parte de trás, soma duas câmaras com sensores duplos de 12 MP. Na frente, integra uma câmara frontal de 20 MP com abertura f/2.0 que usa o ‘binning’ de píxel para criar píxeis virtuais maiores, para tirar as melhores fotografias.

Este também possui GPS de dupla frequência, suportando bandas L1 e L5, resultando em navegação muito mais precisa. Aprecie o corpo de vidro superleve e a estrutura metálica de alumínio série 7000 do Mi 8. O brilhante ecrã de 6,21’’ com resolução de 2248 x 1080 pixéis, proporção 18.7:9 e elevado contraste é outra das mais-valias do aparelho.

Características técnicas Mi8

Ecrã AMOLED de 6,21’, 6 GB de memória RAM e GPS de dupla frequência; tecnologia de rede 4G; processador Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 Octa-Core (4x 2,8 GHz Kryo 385 Gold & 4x 1,8 GHz Kryo 385 Silver); gráficos Adreno 630; armazenamento de 64 GB; proteção Corning Gorilla Glass 5; câmaras de 12 + 12 MP e 20 MP; conetividade Wi-Fi e Bluetooth 5.0; NFC; reconhecimento facial infravermelho; sensor de impressão digital.