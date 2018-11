‘Your Business’: a loja do cidadão para os empreendedores

A consultora Grupo Your apresentou, esta segunda-feira, uma plataforma digital que permite, a todas as pessoas que tenham uma ideia de negócio, desenvolverem o seu plano de negócios, de uma forma simples e eficaz. Em apenas sete passos, a plataforma Your Business guia os empreendedores ao longo de todo processo de criação da empresa.

Segundo o comunicado da empresa, o Your Business acompanha o início da ideia de negócio até à sua concretização, isto é, “desde a sua génese, com a análise da viabilidade económica, definição da estratégia, elaboração de plano financeiro, organização da estrutura da empresa até à implementação e criação de uma empresa”.

Em parceria com o Millenium bcp, os empreendedores que recorrerem ao Your Business poderão abrir uma conta para a empresa, por exemplo, uma conta-corrente, e poderão ter acesso a financiamento e, assim, responder às necessidades de capital e de tesouraria. António Fery Antunes, administrador do banco, falou na necessidade de se apoiar o tecido empresarial português e explicou que o Your Business foi uma ideia de negócio apresentada que tem a oportunidade de escalar e, assim, apoiar várias empresas. “Em Portugal, há 310 mil empresas e 95% faturam menos de dois milhões de euros e, entre estas, cerca de um terço vão fechar em 2019”, afirmou.

Sara do Ó, cofundadora e CEO do Grupo Your, explicou que a plataforma digital Your Business surgiu da experiência de mais de uma década da consultora em prestar serviços de apoio à gestão às empresas nacionais. Além disso, a CEO define o serviço digital como “uma plataforma que sustenta um plano de negócios e, em paralelo, ajuda os empreendedores a evitar cometerem erros frequentes”.

“O Your Business tem como mais-valia apoiar os empreendedores a criar uma estratégia de negócio e implementá-la, de forma adaptada às necessidades de cada projeto”, disse.

Para Raquel da Silva Costa, CEO do Your Business, a plataforma nasceu do facto de que as empresas portuguesas têm pouca “durabilidade” porque “apesar de nascerem bastantes empresas, paralelamente, fecham muitas “. O Your Business obriga “os empreendedores a fazerem um exercício reflexivo no qual fazem a análise da concorrência, estudam a necessidade de infraestruturas, avaliam a melhor modalidade de investimento necessário ao negócio”.

O acesso ao Your Business é inteiramente online e, consoante a opção de licença, que pode durar três ou seis meses, custa 9,90 euros ou 14,90 euros, respetivamente. No entanto, os primeiros 5.000 clientes do Millenium bcp a aderirem à plataforma não terão de pagar nada.

O Grupo Your, estabelecido em 2007, é uma consultora especializada nos serviços de contabilidade, recursos humanos e administrativos, em regime de outsourcing, bem como na área de consultoria fiscal. Atualmente, tem escritórios em Lisboa, Cascais, Porto e Luanda.