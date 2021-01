Zona de risco. 45% das mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas foram em Lisboa e Vale do Tejo

Num dia em que Portugal ultrapassou os 10 mil óbitos e registou novos recordes de casos novos e falecimentos por Covid-19, os dados da Direção Geral da Saúde mostram este sábado que a região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) continua a ser a mais afectada, representando 45% das mortes e 40% dos novos contágios no território nacional nas últimas 24 horas.

Do total nacional de 274 mortes, 122 foram na região de LVT. A região Centro registou 65 óbitos, o Norte 55, o Alentejo 23 e o Algarve nove. No acumulado desde o início da pandemia, é a região Norte que regista o número máximo a nível nacional, com 4.020 mortes, face aos 3.748 na região de LVT.

Em termos de casos confirmados, a região de LVT representou 40% do aumento nas últimas 24 horas com 6.135 pessoas a serem testadas positivas para o novo coronavíres, elevando o total da região para 214.830. Desde que a pandemia chegou a Portugal em março de 2020, a região Norte registou 280.156 casos, dos quais 4.992 no último dia.