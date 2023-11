Os dados foram revelados esta quarta-feira pelo gabinete de estatísticas europeu, cuja primeira estimativa para as exportações de bens da zona euro para o resto do mundo em setembro ascende a 235,8 mil milhões de euros, o que representa uma diminuição de 9,3% face ao mês homólogo (260,1 mil milhões de euros).

15 Novembro 2023, 15h24

A balança comercial externa da zona euro registou um excedente de 10 mil milhões de euros em setembro, que compara com o défice de 36,6 mil milhões de euros registado no mês homólogo, de acordo com o Eurostat.

Os dados foram revelados esta quarta-feira pelo gabinete de estatísticas europeu, cuja primeira estimativa para as exportações de bens da zona euro para o resto do mundo em setembro ascende a 235,8 mil milhões de euros, o que representa uma diminuição de 9,3% face ao mês homólogo (260,1 mil milhões de euros).

No que diz respeito às importações do resto do mundo, o Eurostat reporta para uma quebra homóloga de 23,9% para 225,8 mil milhões de euros; em setembro do ano passado, o montante ascendia a 296,7 mil milhões de euros.

Nos primeiros nove meses do ano, as exportações de bens na zona euro para o resto do mundo “permaneceram estáveis em 2 119,5 mil milhões de euros” face ao período homólogo”. Quanto às importações, o Eurostat registou uma quebra de 1,2% para 2 103,2 mil milhões de euros em relação ao período decorrido entre janeiro e setembro do ano passado. “Em resultado, a zona euro registou um excedente de 16,3 mil milhões de euros, em comparação com 278,3 mil milhões de euros em janeiro-setembro de 2022”, acrescenta o mesmo boletim.

Na União Europeia (UE), o excedente da balança comercial externa foi de 7,1 mil milhões de euros em setembro, face a um défice de 47,4 mil milhões do mesmo mês de 2022.

Os números preliminares do Eurostat apontam para uma diminuição de 9,7 % das exportações de bens para fora do bloco dos 27 em setembro deste ano para 209,7 mil milhões de euros; em setembro do ano passado, o montante ascendia a 232,3 mil milhões de euros.

Quanto às importações em setembro, está em causa uma quebra homóloga de de 27,6% para 202,5 mil milhões de euros.