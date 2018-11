Zoom Lux reduziu posição na The Navigator

A Zoom Luz reduziu a sua posição acionista na The Navigator, de acordo com comunicado enviado há minutos para a CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

A produtora de pasta e papel informou o mercado que “(…) em 19 de novembro de 2018 a Zoom Lux S.À.R.L. (…) comunicou à Navigator que alienou, no passado dia 16 de novembro, 320.000 ações representativas do capital social da Navigator, reduzindo a sua participação na sociedade de 14.639.555 ações (2,0404%) para 14.319.555 ações (1,9958%) (…)”.

Nesse mesmo comunicado, a empresa liderada por Diogo da Silveira adianta que, “(…) na sequência da mencionada alienação, a participação da Zoom (…), corresponde a 1,9958% do capital social e 1,9971%% dos direitos de voto na Navigator, deixando de representar uma participação qualificada”.