Zumtobel procura 75 engenheiros para novo centro de competências

A Tridonic, empresa de tecnologia de iluminação do grupo Zumbotel, vai inaugurar um novo centro de competências na cidade do Porto. O espaço irá abrir durante o primeiro trimestre de 2019. Para o grupo austríaco, este investimento permitirá “contribuir e moldar as transformações tecnológicas em Smart Lighting, Connected Systems e IoT”.

Considerando que “a indústria da iluminação está a atravessar uma rápida transformação digital num ambiente comercial muito competitivo e que as soluções possibilitadas por software são um diferenciador significativo no mercado”, a Zumtobel avança que “está a investir neste centro de forma a continuar a produzir produtos e soluções inovadoras e tecnologicamente superiores”.

Em colaboração com a consultora de recrutamento Michael Page, o grupo Zumtobel está atualmente a recrutar 25 profissionais de software para este centro no Porto, sendo que tem um plano de crescimento de até 75 profissionais nos próximos anos.

Sobre o que levou à escolha do nosso país para esta aposta, o grupo Zumtobel sublinha que se prendeu com a existência de “profissionais qualificados no mercado, estabilidade política, ao bom rácio custo/benefício da infraestrutura portuguesa e às vantagens e facilidades pelo facto de Portugal ser Estado-membro da União Europeia e da zona euro”.

Alfred Felder, CEO da Zumtobel, reforça que este novo centro permitirá “reforçar o nosso conhecimento de forma a atingir as expectativas dos nossos clientes e a participar em segmentos de mercado em rápido crescimento”.