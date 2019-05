10 dicas para poupar nas viagens de verão

O verão está a chegar e muitas pessoas começam agora a planear as suas férias. A AirHelp, especialista nos direitos dos passageiros aéreos e em viagens, releva alguns “segredos” para quem quer poupar nas férias.

1) Viaje às terças, quartas e quintas-feiras

Os preços dos bilhetes de avião variam muito, inclusive para as mesmas rotas, principalmente devido à oferta e procura. Embora os preços, em geral, sejam mais altos durante os períodos de férias, viajar a meio da semana é uma boa maneira de conseguir bilhetes mais baratos. Como bónus, durante estes dias os aeroportos estão menos movimentados, o que pode representar menos atrasos e perturbações nos voos.

2) Corte nos custos do hotel

No mesmo hotel, as tarifas para os quartos podem ser muito diferentes. Tal como acontece com as companhias aéreas de baixo custo, muitos hotéis adicionam taxas extra em vários caso, tais como Wi-Fi e quartos ligeiramente maiores. Além disso, dependendo do hotel e da cidade, também podem surgir valores inesperados na fatura final, como taxa de ocupação/turismo ou entrega de jornais. Por isso, verifique com antecedência aquilo que vai pagar e os custos extra que podem surgir. Se não se importa de partilhar quartos ou o espaço, também pode poupar ao ficar num hostel, os quais melhoraram significativamente a sua oferta nos últimos anos.

3) Evite grandes eventos

Se visitou um site de reservas de hotéis e ficou chocado com os preços extremamente altos, é provável que, por coincidência, esteja a procurar em época de um grande evento. Se houver uma grande conferência, evento desportivo ou festival na cidade, os preços sobem. Por isso, depois de escolher o seu destino, certifique-se de que não vai viajar durante um grande evento.

4) Marque férias grandes

Se tiver oportunidade, marque um longo período de férias. Geralmente, quanto mais longo for o arrendamento, mais barato fica. O custo médio semanal de um apartamento diminui muito se o arrendar por um mês. Como bónus, vai sentir-se em casa, mesmo estando longe, tendo um lugar exclusivamente para si e para os amigos.

5) Informe-se dos seus direitos

Infelizmente, há sempre o risco de o seu voo sofrer um atrasado ou perturbação, especialmente durante o período bastante movimentado das férias. De facto, em muitos destinos de verão populares, a pontualidade média dos voos pode ser de apenas 50% ou menos. Isso significa que um em cada dois voos terá atrasos. A boa notícia é: se o seu voo chegar ao destino com um atraso superior a 3 horas, poderá ter direito a uma compensação de até 600 euros por pessoa, a ser paga pela companhia aérea.

6) Planeie com antecedência

Parece óbvio, mas é quase sempre inteligente reservar voos e acomodações com antecedência. É claro que, por vezes, pode ser espontâneo e aproveitar boas oportunidades de última hora, mas frequentemente os preços aumentam muito à medida que a hora de partida se aproxima. Embora, em média, o preço de um bilhete económico mude 61 vezes antes de uma viagem, a AirHelp descobriu que, ao reservar voos para o verão, é melhor comprar os bilhetes com cerca de 70 dias de antecedência para obter as tarifas mais baixas.

7) Limpe o histórico do browser

Limpe o cache do seu browser ou navegue em modo privado quando estiver a pesquisar uma viagem. Se não o fizer, muitos sites vão acompanhar a sua pesquisa e saberão que procurou um voo, mas ainda não reservou. Se voltar a um determinado site pode encontrar o preço da mesma rota a um valor mais alto. Isto acontece porque esse site faz um rastreamento através de cookies e sabe que tem interesse naquela viagem. Por isso, certifique-se de que navega em modo incógnito.

8) Opte por aeroportos menos movimentados e destinos menos óbvios

Há muitas razões para tentar ser criativo nas suas viagens: o overtourism, o congestionamento do tráfego aéreo em aeroportos movimentados e os preços para destinos mais populares tendem a ser ainda mais elevados durante a época alta. Então, por que não ser original? Viaje para um lugar novo! Pode descobrir locais de sonho, pesquisando e pensando criativamente. Assim, aumenta também as hipóteses de compensar na sua carteira. Portanto, explore todas as opções antes de comprar do seu bilhete.

9) Esteja atento às taxas de bagagem

Se puder, viaje leve. Temos de admitir que a bagagem é um empecilho. É frequente termos de pagar mais por cada mala adicional e, além disso, temos de esperar que a bagagem chegue num aeroporto congestionado e arriscamo-nos a perdê-la algures do caminho. Assim, verifique as regras da companhia aérea acerca da bagagem de mão e coloque exatamente o que for permitido.

10) Faça uma viagem “2 em 1”

Já visitou Viena? É uma cidade deslumbrante, assim como Bratislava, que está apenas a cerca de 60 km de distância da capital da Áustria. Tire o máximo partido das suas férias ao visitar o dobro de destinos, usando apenas um bilhete de avião. Outra ótima recomendação é Glasgow/Edimburgo ou, se preferir um maior contraste, divirta-se em Las Vegas e relaxe no Grand Canyon.