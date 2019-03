100 jovens disputam final nacional do jogo de literacia financeira

A final nacional do European Money Quiz 2019 decorre esta quinta-feira, 28 de março, no Auditório da Faculdade de Direito de Lisboa, a partir das 11 horas, com a participação de uma centena de jovens de todo o país. O ‘quiz’ é um jogo em formato digital que pretende testar os conhecimentos de literacia financeira dos jovens entre os 13 e os 15 anos.

O ‘quiz’ é jogado no telemóvel dos finalistas, através de uma aplicação disponível online – Kahoot! – e as perguntas incidem em áreas como poupança e crédito, risco, inflação e segurança online. Cada dupla participante terá de responder a 15 perguntas, tendo um minuto por pergunta para o fazer.

A versão portuguesa é organizada pela Associação Portuguesa de Bancos com o apoio da Junior Achievement. Este ano mobilizou cerca de 3.000 alunos de 57 escolas de todo o país que jogaram o ‘quiz’ durante o último mês. Os dois melhores classificados de cada escola ganharam o direito a participar na final nacional.

O vencedor da final nacional do European Money Quiz 2019 disputará a finalíssima dia 7 de maio em Bruxelas.

O European Money Quiz foi criado pela Federação Bancária Europeia (EBF), que integra as associações de bancos da Europa, entre as quais a Associação Portuguesa de Bancos, com o objetivo de fomentar a educação financeira junto dos mais jovens. Na primeira edição, realizada o ano passado, o jogo mobilizou mais de 40 mil alunos em 30 países europeus.