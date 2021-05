12 concelhos em risco muito elevado de incêndio. Metade são no Algarve

Uma dúzia de concelhos dos distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro apresentam este domingo, 30 de maio, risco muito elevado de incêndio devido às altas temperaturas que se vão fazer sentir, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

No radar das preocupações do IPMA estão os concelhos de Moncorvo, no distrito de Bragança, Sabugal, na Guarda, Penamacor, em Castelo Branco, Mação e Sardoal, em Santarém, Gavião, em Portalegre, e Portimão, Faro, Silves, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira, no distrito de Faro.

As temperaturas máximas previstas para este domingo são de 33 graus centígrados em Évora, 32 em Beja, 31 em Bragança, 30 em Faro e em Lisboa, 26 em Sagres, 20 no Porto e 23 em Viana do Castelo.

O IPMA colocou ainda em risco elevado de incêndio vários concelhos dos distritos de Faro, Beja, Santarém, Castelo Branco, Portalegre, Guarda, Viseu, Bragança e Vila Real.

O risco de incêndio determinado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para este domingo em Portugal continental céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se geralmente muito nublado no litoral a norte do Cabo Raso até meio da manhã, nebulosidade que poderá persistir em alguns locais da faixa costeira.

Durante a tarde prevê-se um aumento temporário de nebulosidade no interior Norte e Centro, com baixa probabilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoadas dispersos, especialmente em zonas de montanha.

Por seu turno, 17 distritos de Portugal continental e a ilha da Flores, nos Açores, apresentam este domingo risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV), segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).