1,49 mil milhões. Bruxelas multa Google pela terceira vez por ”práticas abusivas” nos serviços de publicidade

A Google foi multada, esta quarta feira, pela União Europeia no valor de 1,7 mil milhões de dólares (1,49 mil milhões de euros).

À frente desta terceira penalização está a Comissária Europeia da Concorrência, Margrethe Vestager que põe em causa as ‘práticas abusivas’ da gigante tecnológica relacionadas com os serviço de publicidade da Google, AdSense.

O anuncio da multa foi feito pela própria Comissária através da rede social, Twitter. Na publicação, Vestager explica que a Google está a ser punida por “práticas ilegais de intermediação de publicidade vinculada nas buscas para consolidar a sua posição dominante no mercado”. A Comissária alerta também que a empresa ”não deveria fazer isso” dado que nega aos consumidores o poder de escolha de ”produtos inovadores e preços justos”.

The third @Google case: @Google is fined €1,49bn for illegal practices in search advertising brokering to cement its dominant market position. They shouldn’t do that – it denied consumers choice, innovative products and fair prices.

— Margrethe Vestager (@vestager) March 20, 2019