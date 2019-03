2019 registará o primeiro crescimento global das insolvências desde a crise

Após quase uma década de melhorias significativas nos níveis de insolvência nos mercados avançados, a Crédito y Caución acredita que 2019 será o primeiro ano de crescimento das insolvências desde a crise financeira global. Perante as expectativas de abrandamento da economia global, a seguradora de crédito antecipa um aumento de 1% nas insolvências nos mercados avançados em 2019, o que irá marcar o fim do ciclo de recuperação.

“O crescimento global das insolvências será impulsionado, em especial, pela Europa Ocidental, que registará um crescimento de 2%”, avança a líder de seguro de crédito na Península Ibérica.

A Crédito y Caución justifica a previsão face à deterioração “de forma significativa” das perspectivas económicas para a zona euro, após o segundo semestre de 2018, que se revelou mais fraco do que o previsto.

A seguradora de crédito acredita que será a Itália a liderar o aumento das insolvências na zona euro, com um incremento de 6%. Em França, a estimativa aponta para um crescimento de cerca de 1%. Já na Alemanha, a Crédito y Caución diz que está “vulnerável” à desaceleração do comércio mundial e à possível imposição de tarifas por parte dos EUA, estimando que os níveis de insolvência registem um aumento de 2%.

Em Espanha, espera, por seu turno, que a economia cresça 2,3%, com um aumento do emprego e do consumo, o que, diz, “proporcionará algum isolamento aos ventos contrários vindos do exterior”.

Dado que o nível anual de insolvências ainda é 4,5 vezes superior ao nível pré-crise, a Crédito y Caución estima que a tendência descendente se mantenha, com uma melhoria de cerca de 5%.

A tendência de crescimento no resto da Europa será liderada pelo Reino Unido, onde a seguradora antecipa um aumento de 7% após o crescimento de 10% verificado em 2018. Esta previsão tem por base um Brexit com acordo, seguido de uma transição suave. “Como isso é cada vez mais incerto, o risco para a nossa previsão é elevado”, esclarece o relatório.

As perspectivas económicas para os Estados Unidos e Canadá são divergentes, mas na América do Norte a seguradora de crédito espera que os níveis de insolvência estabilizem. Em contraste, antecipa um aumento de 1% na região da Ásia-Pacífico, com pequenas melhorias na Austrália e na Nova Zelândia, que compensarão, parcialmente, o aumento previsto para o Japão.