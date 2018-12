5 passos para aprender a gerir o ‘stress’ no trabalho

A melhor forma de evitar que o ‘stress’ tome conta de si é a prevenção, através quer do auto-conhecimento quer da adoção de boas práticas. Ambos se aprendem. A empresa de consultoria e formação Abaco Evolution realiza periodicamente nas suas instalações de Lisboa e do Porto uma formação sobre “Ferramentas para uma gestão eficaz do stress”. Trata-se de uma ação com a duração de um dia (das 9h30 até às 17h30). Em dezembro há duas datas (3 e 10), em janeiro outras duas (14 e 21) e em março uma (11), com realização simultânea na capital e na Invicta.

Seguir estas cinco regras é, segundo a Abaco Evolution, um passo para não se deixar dominar pela ansiedade.

Começar bem o dia

Uma caminhada ou uma ida ao ginásio logo pela manhã são terapêuticos e ajudarão a ganhar energia extra, que poderá ser reforçada com um pequeno-almoço nutritivo.

Praticar atividades relaxantes

Praticar yoga, meditação, sessões de mindfulness, ou colorir livros têm efeito relaxante no imediato, ajudando a diminuir o ‘stress’ e a evitar sentimentos negativos.

Fazer pausas

Trabalhar sem interrupções durante horas a fios é, na realidade, contraproducente. Parar duas vezes por dia durante 15 minutos, levantar-se da cadeira, deixar o computador para trás, dar uma volta é essencial.

Promover o diálogo

Se há uma fonte de ‘stress’ bem identificada, o melhor que tem a fazer é tentar resolver o problema. Talvez não seja o único na empresa a sofrer como o mesmo, pelo que falar abertamente sobre o assunto pode ajudar a resolver o problema e aumentar a produtividade da equipa.

Estabelecer prioridades

Não tente fazer tudo ao mesmo tempo. É essencial que defina as suas prioridades e que saiba gerir o tempo, evitando assim a frustração e a ansiedade.