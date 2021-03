74% das FinTech a operar em Portugal dizem que existem barreiras de entrada no mercado

Das 70 empresas de Fintech que prestam serviços em Portugal, 74% consideram que existem barreiras à entrada no mercado. Estes dados fazem parte de um inquérito levado a cabo pela Autoridade da Concorrência (AdC) revelado esta segunda-feira, 15 de março.

Destas 70 empresas, 64% classificam como barreiras a posição dos incumbentes ou a existência de um ecossistema fechado, bem como um quadro regulatório exigente, incerto ou pouco claro, para além da reduzida dimensão do mercado.

Relativamente às recomendações feitas em 2018 pela AdC, no âmbito do Issues Paper sobre Inovação Tecnológica e Concorrência no Setor Financeiro, “as empresas constataram igualmente que algumas das mais importantes, como a mitigação de barreiras no acesso aos dados bancários e às infraestruturas bancárias (SICOI), não estão a ser concretizadas”, indica o documento.

Sobre o acesso ao SICOI, algumas empresas expressaram a morosidade na resposta dos bancos aos pedidos de representação, os prazos lentos de implementação do acesso e o receio de que o acesso seja obstaculizado em resultado do conflito de interesses inerente à atividade dos bancos enquanto entidade da qual os seus concorrentes estão dependentes para o acesso a um input essencial.

Neste inquérito, a AdC recebeu respostas de 88 empresas, 18 das quais a operar fora de Portugal, tendo alargado o universo do inquérito de modo a dar oportunidade a empresas que não estão ativas em Portugal para transmitirem a sua perceção sobre as condições de entrada no mercado.

Algumas das empresas que não operam em Portugal e que responderam ao questionário consideram que existe difícil acesso aos dados bancários, bem como um quadro regulatório exigente, pouco claro ou incerto.