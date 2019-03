800 milhões de dispositivos utilizam o Windows 10

A Microsoft anunciou esta quinta-feira que 800 milhões de dispositivos em todo o mundo, incluindo computadores desktop, portáteis, Xbox One e smartphones, utilizam o sistema operativo Windows 10.

Actualmente, de acordo com o ranking da empresa Net Applications, 40 por cento dos computadores em todo o mundo estão equipados com o Windows 10. Já o Windows 7, que foi lançado em 2009, ocupa o 2º lugar no ranking com 38,5 pontos percentuais.

Em termos comparativos, a versão mais popular do MacOS da Apple, o 10.14 Mojave, tem uma quota de mercado de 5%.