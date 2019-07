893 mil euros por post. Há um português entre os que mais faturam no Instagram

Cristiano Ronaldo é a terceira celebridade na lista das 100 personalidades mais bem pagas do Instagram. O jogador de futebol português está na terceira posição com cada post seu com um valor estimado de 975 mil dólares (893 mil euros). No segmento de desporto, o jogador brasileiro Neymar surge na 9ª posição e argentino Lionel Messi na 12ª posição, numa lista liderada por Kylie Jenner, irmã mais nova de Kim Kardashian, que ocupa o primeiro lugar pelo segundo ano consecutivo como a celebridade que mais cobra: 1,2 milhões de dólares (1,1 mil euros), ainda que com menos 34 milhões de seguidores que Ronaldo que lidera com mais 172 milhões.

Esta lista anual é organizada pela HopperHQ, uma ferramenta que analisa dados internos do Instagram e outros que estão disponíveis publicamente para determinar as celebridades e influenciadores que mais cobram por publicações nesta rede social, cuja liderança pertence a Kylie Jenner com pouco ais de 139 milhões de seguidores.

Entre os principais critérios que a ferramenta considera está, entre ouros dados, a frequência com que a pessoa publica e o número de seguidores. Assim, é possível estimar quanto essas celebridades podem cobrar por post. A lista é elaborada com base nessas estimativas.

As pessoas são categorizadas em oito tópicos de acordo com a sua atividade: celebridade, beleza, moda, fitness, comida, estilo de vida, deposto e viagens.

Entre as 20 pessoas que mais ganham em 2019 por post no Instagram considerando todas as categorias, de acordo com o HopperHQ, está ainda Neyman com 722 mil dólares por post (647 mil euros) e argentino Lionel Messi na 12ª posição com 648 mil dólares (581 mil euros). A segunda posição é ocupada pela cantora Ariana Grande que cobra 996 mil dólares (893 mil euros) por post.

Noutras categorias como a de comida, Jamie Oliver surge na 75ª posição a facturar 20,2 mil dólares (18 mil euros) por post.

Confira aqui as 100 pessoas que mais ganham por post no Instagram considerando todas as categorias, de acordo com o HopperHQ.