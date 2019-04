Custa 2,65 milhões e serão vendidas apenas 20 unidades. Eis o Bugatti Chiron Sport

O Bugatti Chiron Sport é o mais recente veículo da construtora francesa e que serve para comemorar os 110 anos da marca. Como tal, o novo super-desportivo da Bugatti terá uma comercialização limitada a 20 unidades, cujo preço é de 2,65 milhões de euros.

A cor predominante no veículo é o azul, com o interior a ser composto por uma ampla gama de tons nos cintos de segurança, nos painéis, no teto, no painel e até no volante. Os assentos são típicos dos carros de competição da Bugatti com a característica ‘french racing blue’ herdada dos modelos dos anos trinta, segundo o jornal espanhol Expansion.

As rodas do super-desportivo da marca francesa, que pertence ao grupo alemão Volkswagen, estão simbolizadas com um emblema comemorativo dos 110 anos. Já o motor um motor W16 com quatro turbocompressores de oito litros com 1.479 cavalos é capaz de atingir a velocidade máxima de 420 km/hora com uma capacidade de aceleração dos 0 aos 100km/hora em apenas 2,4 segundos, dos 0 aos 200km/hora em 6,1 segundos e dos 0 aos 300 km/hora em 13,1 segundos.