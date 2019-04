NASA paga 16.500 euros a quem ficar deitado dois meses

Dormir deitado numa cama é normal. Comer, fazer exercício físico, tomar banho e vestir-se deitado numa cama não é assim tão comum. É por isso que quem estiver disponível para o fazer durante dois meses e souber falar fluentemente alemão vai receber 18.522 dólares (aproximadamente 16.500 euros).

A NASA, em parceria com a Agência Espacial Europeia e o Centro Aeroespacial Alemão, está à procura de mulheres com idades compreendidas entre os 24 e os 55 anos, não fumadoras e com 1,53 a 1,90 metros de altura para estudar como poderão combater os efeitos adversos da gravidade zero no corpo humano.

Os candidatos a esta oferta de emprego terão de estar livres para trabalhar na Colónia, na Alemanha, durante 89 dias – 60 dos quais estarão de repouso, com inclinação na cabeça a 6 graus –, num aparelho que cria gravidade artificial e gira diariamente. O sistema permite aos especialistas aeroespaciais realizarem testes clínicos e verificarem como é que os diferentes corpos se adaptam à ausência de peso.

“São continuamente monitorizados para perceber como é que os corpos mudam e por que motivo. Os resultados permitem a criação de medidas que ajudarão os astronautas em missões espaciais, bem como pessoas acamadas na Terra”, explica a agência federal dos Estados Unidos sobre o estudo científico “envihab”.

Os investigadores vão precisar de cobaias entre setembro a dezembro de 2019. Apesar de a primeira fase do estudo ter começado no passado dia 26 de março quem estiver interessado em participar deverá contactar o centro alemão através do número de telefone +49 2203 601 3472 e o email probanden-bit@dlr.de.