A cada dez dias nasce uma startup digital na indústria

Desde 2013 que a cada dez dias nasce uma startup digital para agitar as águas na produção industrial em todo o mundo. Ao longo dos últimos seis anos, o financiamento para estas empresas atingiu os 2,8 mil milhões de dólares (cerca de 2,6 mil milhões de euros), segundo o relatório “Digital Startups Reshape Manufacturing”, elaborado pela consultora norte-americana Oliver Wyman.

No entanto, o financiamento para startups industriais está principalmente circunscrito a empresas nos Estados Unidos da América (EUA). Por exemplo, só em 2017 houve mais de 1,4 milhões de dólares (aproximadamente 1,3 milhões de euros) investidos nestas empresas, mas a maior parte desse montante (72%) fixou-se nos EUA, enquanto para a maior economia da Europa, a Alemanha, foram apenas 3%. Além disso, a média que as startups norte-americanas arrecadaram em investimentos é de 22 milhões de dólares (perto de 21 milhões de euros), ao passo que as europeias financiam-se com 6 milhões de dólares (cerca de 5,5 milhões de euros).

Startups como a Xometry, a Carbon, a Konux ou a Flyability – com negócios ligados à impressão 3D e inteligência artificial (IA) e com capacidade para “mudar as regras do jogo” na produção – encaixaram na sua carteira de clientes ‘gigantes’ como a BMW, a General Electric, a Adidas ou a Deutsche Bahn. “Os players europeus da indústria precisam estar atentos a bons negócios nos seus mercados para acompanhar a velocidade da inovação e melhorar sua posição competitiva”, sugerem os consultores Nico Hartmann e Markus Mentz, nesse relatório.

Os consultores da Oliver Wyman, explicam que, enquanto os designados incumbentes normalmente optam por inovar para solidificar as suas próprias posições, as startups disponibilizam as suas tecnologias e plataformas ao setor, o que acaba por gerar mais redes de contacto e estabelecer novos padrões no próprio setor.

As micro e pequenas empresas digitais da indústria dividem-se em seis clusters, segundo a Oliver Wyman: