A confiança no turismo como alavanca para a economia

A pandemia criou novas necessidades na população e mudou os hábitos de muitos consumidores. O mundo mudou e o Turismo não foi exceção. As questões sanitárias conduziram a uma mudança de paradigma neste setor tão importante para a economia e foram acauteladas novas respostas, naturalmente, focadas nas questões sanitárias e de resposta à segurança pessoal no destino.

O Turismo é um setor essencial para a economia. De acordo com os dados de um relatório do World Travel & Tourism, Portugal era o 5º país com maior contributo para o PIB do turismo no período pré-pandemia, estimando-se o seu contributo, segundo o mesmo relatório, em 19,1%. Em termos de emprego, o setor representava 9,4% do total, e o Valor Acrescentado Bruto (VAB) 8,5%. Naturalmente que a pandemia colocou muitas dificuldades a este setor, pelo que sendo este um setor dependente das viagens e de um sentimento de segurança sanitário, temos de trabalhar na confiança. A crise turística só pode ser ultrapassada se a confiança for restaurada. Temos de ter a capacidade de dar essa confiança e por isso a importância da recuperação sanitária nesse objetivo crucial.

Nessa senda, o Governo apresentou um plano para a reativação da indústria turística, que prevê um investimento de seis mil milhões de euros num conjunto de iniciativas dirigidas às empresas, aos turistas e aos residentes que visam posicionar o setor num patamar superior de criação de valor, aumentar a reputação da Marca Portugal e a competitividade do destino.

O Plano “Reativar Turismo | Construir Futuro” incide em quatro pilares de atuação: Apoiar Empresas, Fomentar Segurança, Gerar Negócio e Construir Futuro.

É composto por ações específicas, de curto, médio e longo prazo, que vão permitir ultrapassar os 27 mil milhões de euros de receitas turísticas em 2027, de forma sustentável, gerando riqueza e bem-estar em todo o território e apostando na diversificação de mercados e segmentos, uma das metas preconizadas na Estratégia Turismo 2027.

Um dos desígnios deste plano passa por criar condições que permitam reforçar a confiança no turismo, por parte das empresas, dos turistas e dos residentes. A pandemia criou novas necessidades do lado da procura turística, muito focadas nas questões sanitárias e de resposta à segurança pessoal no destino.

No que diz respeito ao financiamento das empresas, importa assegurar novos mecanismos que permitam alargar o leque de investidores no setor e que garantam o acesso das empresas a financiamento em condições sustentáveis, não esquecendo a aposta na qualificação dos recursos humanos.

O Turismo, que é reconhecidamente um setor prioritário para a estratégia de desenvolvimento do país, é vital para a sua recuperação e crescimento, bem como para a modernização e o cumprimento das metas elencadas para esta década, reforçando a sua competitividade internacional no médio e longo prazo.

O Plano “Reativar Turismo | Construir Futuro” é mais um passo no sentido de se vir a estimular a economia e a atividade turística, de forma a superar os objetivos e as metas de sustentabilidade económica, ambiental e social definidas na Estratégia para o Turismo 2027. Devolver a confiança é ponto chave para alcançar esse desígnio.