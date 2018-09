A conveniência quase sempre gana

“Em qualquer altura, de qualquer forma, em qualquer lugar” tornou-se a norma das compras dos dia de hoje, e consumidores e novas tecnologias redefinem o que isto significa todos os dias. Os consumidores querem hoje ter uma experiência de compra de excelência. Se insatisfeitos, eles sabem que existe outra empresa a apenas um clique de distância. “Our customers are loyal to us right up until the second someone offers them a better service… and I love that. It’s super-motivating for us.”

Jeff Bezos, Amazon

A única forma de ter sucesso na Era do Cliente é antecipar as suas necessidades, oferecendo sempre a melhor experiência… e o objetivo do retalho omnicanal é definir como os retalhistas e as marcas, bem como as soluções tecnológicas podem satisfazer uma população crescentemente exigente.

De acordo com um estudo recente, os fatores mais importantes para os consumidores digitais são:

– Capacidade para facilmente procurar por e encontrar produtos;

– Críticas e comentários positivos;

– Possibilidade de compra através de um dispositivo móvel;

– Vídeos do produto;

– Possibilidade de Compra Online/Recolha em Loja.

As empresas que estão a liderar e a ganhar esta batalha são as que mais rapidamente estão a adotar um conjunto de boas práticas. Analisemos hoje a conveniência…

A constante conectividade e as infindáveis opções alimentam uma realidade de retalho onde o consumidor tem controlo total da experiência de compra. As empresas mais inteligentes tornam tão fácil quanto possível para o consumidor obter o que quer, quando este o quer, melhorando a sua experiência através da conveniência:

– Compra Online/Devolução em Loja (CODeL);

– Compra Online/Recolha em Loja (COReL);

– Reserva Online/Recolha em Loja (ROReL);

– Inventário em Tempo-Real.

O comércio fí/gital fornece ao cliente a conveniência para comprar no seu canal e dispositivo preferido. Possibilitar um processo de devolução omnicanal simples, onde o cliente compra num canal e devolve noutro (CODeL), compra ou reserva online e recolhe em loja (COReL, ROReL), conduzem à fidelização e satisfação do cliente, permitindo poupanças nas entregas, ver e experimentar, e a obtenção imediata do bem. Para as marcas é uma oportunidade única para encorajar o consumidor a fazer trocas, substituições ou compras adicionais por impulso, quando os clientes vão recolher as suas encomendas na loja.

Num mundo omnicanal, a visibilidade sobre o inventário ao longo de todos os canais é também uma prioridade. Os clientes esperam ter a possibilidade de identificar rapidamente onde um determinado produto está disponível – online ou numa loja da sua escolha, aumentado assim a possibilidade de realizarem a compra. Uma visão completa do inventário posiciona os retalhistas para fornecer uma experiência de compra perfeita e ir ao encontro das exigências do cliente.