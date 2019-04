A encruzilhada da Transformação Digital

Os CEO, os CIO, entre outros decisores empresariais, por onde andem, ouvem recorrentemente “a empresa tem de se transformar digitalmente!” ou “novos modelos de negócio, baseados no digital!” ou mesmo “se a empresa não se digitalizar, desaparecerá a curto-médio prazo!”.

A realidade é que todas estas frases estão na sua essência corretas, mas para um decisor empresarial, elas representam uma incógnita. Representam o desafio acrescido de entrar numa via de mudança desconhecida. Entender que se tem uma empresa estabelecida, com empregados com mais de 30 anos de colaboração, com sistemas tecnológicos que estão em pleno funcionamento há mais de dez anos ou com uma estabilidade comercial e um conhecimento de mercado elevado, mas ao mesmo tempo se percebe que há novas empresas e novas tecnologias, até aqui desconhecidas, que estão a aparecer e com eficiências operacionais incomparavelmente superiores, é deveras assustador! E… este é o dilema. Esta é a encruzilhada.

Muitas dúvidas e questões surgem certamente. Damos o passo em frente, ou ficamos à espera que “a caravana passe” e nada nos aconteça? Despedimos aqueles que connosco, durante décadas, deram o seu melhor, substituindo-os por mais novos e com maior apetência tecnológica? Conseguimos começar amanhã com uma nova tecnologia, esquecendo tudo o que foi feito com as anteriores, que tão bons resultados têm dado?

Em termos práticos, são estes alguns dos desafios que passam na cabeça de muitos gestores empresariais. E acredite que estes pensamentos não são exclusivos de pequenas ou médias empresas ou de empresas de índole mais familiar. Estes são também desafios de grandes empresas, e de todas as idades. A pergunta que se impõe é óbvia: “Qual a melhor forma de ultrapassar estas barreiras psicológicas, sociais e de gestão?”.

Antes de mais, perceber que este problema pode ser dividido em partes, e definindo uma estratégia de médio prazo (três a cinco anos), que seja capaz de posicionar a empresa na rota do atual e futuro mundo digital. Assumir que será um caminho com alguns erros operacionais, mas com a aptidão para os corrigir rapidamente, para não se desfocar da estratégia definida.

A criação da estratégia de Transformação Digital da empresa, conforme é refletido num dos últimos relatórios do Fórum Económico Mundial, é essencial para preparar uma empresa a ter sucesso na era digital, onde os principais pontos assentam na definição da estratégia, na estruturação do modelo operacional, nas competências digitais e na medição de indicadores.

Do ponto de vista geral, estes pontos não são nada de novo, mas do ponto de vista de detalhe mudam bastante, em particular na capacidade de associar negócio e tecnologia, colocando-as a trabalhar em uníssono e alinhadas na compreensão da experiência de uso, do produto ou serviço, a dar aos clientes. Parece até um processo simples, mas não é, e tudo começa no passo mais complicado: tomar a decisão que é preciso mudar e que é para mudar mesmo!

Ficar na mesma, ficar a olhar para a encruzilhada e não tomar decisões é que será problemático. A sua empresa digital é a visão de como repensar todos os aspetos do seu atual negócio e de como será capaz de ter sucesso na era digital. Não se deixe ficar na encruzilhada.