A lei e a ética não são a mesma coisa

A semana que está a terminar ficou marcada pela acusação no caso BES, seis anos após o colapso do banco. Tal como se esperava, Ricardo Salgado foi acusado da prática de dezenas de crimes, cabendo agora à Justiça determinar se é culpado daquilo que o acusam. Todos têm direito à presunção de inocência até ao trânsito em julgado. O mesmo sucede com muitas outras pessoas, famosas e anónimas, que estão a braços com a Justiça.

Porém, uma coisa é a lei, outra a ética. E viver de forma ética implica, por definição, procurar não lesar as outras pessoas. Uma pessoa pode cumprir a lei e ter um comportamento anti-ético, sendo o oposto igualmente verdade, pois existem situações em que, para vivermos de forma ética, somos obrigados a violar a lei. Os guardas dos campos de concentração nazis eram, em muitos casos, cidadãos cumpridores das leis do seu país, mas que todos os dias violavam um conjunto de princípios éticos a que todos os seres humanos estão obrigados, sob pena de se colocarem a si mesmos fora do mundo civilizado. É que, ao contrário da lei e da moral, que se aplicam apenas em determinadas jurisdições, culturas ou religiões, a ética tem uma vocação universal e assenta nesta ideia simples, mas poderosa, de não fazer aos outros aquilo que não queremos que nos façam.

Salgado e outros arguidos são culpados dos crimes de que são acusados? Em consciência, não sabemos. Só a Justiça poderá responder a essa questão. Mas tendo em conta a informação que veio a público, já dispomos de elementos para que possamos avaliar se, no desempenho das suas funções, agiram ou não de forma ética. Esse direito, que cada um de nós pode exercer de acordo com a sua consciência, ninguém pode tirar. Não tenhamos receio de exercer este direito e de sermos mais exigentes com a forma como os nossos decisores encaram os temas éticos.