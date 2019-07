A2 Sul cortada nos dois sentidos no Algarve. Trânsito está a ser desviado em Almodôvar

A conhecida Autoestrada do Sul (A2) está encerrada em São Bartolomeu de Messines desde as 15 horas, afetando os dois sentidos, devido a um incêndio que está a deflagrar no concelho de Silves. Fechado desde o quilómetro 223, o impacto já se faz sentir, com inúmeros carros parados ao longo dos quilómetros seguidos.

O trânsito está a ser desviado pelo IC1 em Almodôvar. Para quem se quer deslocar para Lisboa, o trânsito está a ser desviado em São Bartolomeu de Messines, avança a VOST.

ℹ️⚠️🚧 #Actualização Devido ao #IFSilves, #ValeFigueira a #A2 encontra-se também cortada no sentido Sul-Norte a partir do KM 223,5 estando o trânsito a ser desviado para São Bartolomeu de Messines 🚧⚠️ℹ️ (toda a info de trânsito via @WazePortugal) https://t.co/lDcxEiqBxC — VOST Portugal 🇵🇹 (@VOSTPT) July 26, 2019

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil avançou que o incêndio teve início numa zona de mato, na freguesia de Vale Figueira. Sabe-se que a combater as chamas estão mais de 150 operacionais, estando a ser apoiados por 47 veículos e oito meios aéreos.

“A intensificação do vento” está a provocar “muitas projeções, o que está a dificultar o combate às chamas”, informou fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Faro.