Abanca finaliza compra do Bankoa

O Abanca concluiu esta quinta-feira o processo de aquisição do Bankoa, banco espanhol com uma operação maioritariamente concentrada no País Basco.

A conclusão da aquisição surge na sequência das autorizações dos reguladores, incluindo do Banco Central Europeu (BCE), e da Comissão Nacional do Mercado de Valores espanhola.

“Depois das autorizações finais do Banco Central Europeu e da Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), o processo de compra do Bankoa, anteriormente detido pelo Crédit Agricole, ficou concluído hoje”, anunciou o Abanca, liderado por Juan Carlos Escotet e Francisco Botas, em comunicado divulgado esta quinta-feira.

Comprando o Bankoa ao francês Credit Agricole, o Abanca terá um um volume de negócios superior a 93 mil milhões de euros e passará a ter mais 33 agências bancárias.

O Abanca “aumenta, assim, o volume de negócios em 4.267 milhões de euros, (1.754 milhões de euros em crédito a clientes, 1.496 milhões de euros em depósitos e 1.017 milhões de euros em fundos fora do balanço), para os 93.850 milhões de euros. A rede comercial conta com mais 30 agências e 3 centros de empresas situados sobretudo em Euskadi, mas também em Navarra, La Rioja e Madrid, e soma mais de 40 mil novos clientes, entre particulares e empresas”, adianta o comunicado.

“A aquisição do Bankoa inclui a celebração de um acordo comercial de âmbito internacional entre o Abanca e o Crédit Agricole, no qual cada uma destas entidades se compromete a ser parceiro de referência e preferencial nos países onde apenas uma delas opere”, lê-se no documento.

Esta quinta-feira já teve lugar o primeiro concelho de administração do Bankoa, que agora estará inserido dentro do Grupo Abanca, sendo que, para os clientes do Bankoa, a operação “não pressupõe nenhuma alteração operacional que manterão as condições dos seus contratos”.

O negócio iniciou-se em julho de 2020 e, na altura, o Abanca referia que o processo de integração só se faria depois das autorizações dos reguladores. Por isso, o processo de integração do Bankoa no Grupo Abanca inicia-se “agora”, passando a estar inserido na plataforma do banco de Juan Carlos Escotet.