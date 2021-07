O sector da distribuição em Portugal continua a crescer em número de lojas disponíveis e em área de vendas, uma tendência que a pandemia apenas atenuou, mas não travou. Segundo os dados recolhidos pelo barómetro da APED relativamente aos seus associados – que representam a grande maioria dos operadores de retalho alimentar e especializado com presença no mercado nacional – verificou-se a abertura de 64 lojas em 2019, ano em que fecharam portas 50 espaços do sector. Um saldo positivo que se manteve no ano passado: mais 45 inaugurações de supermercados contra 36 encerramentos. Desta forma, nos últimos dois anos, em Portugal abriram 84 lojas no retalho alimentar e 25 no retalho especializado.

Os dados da APED não especificam quais as cadeias que têm investido mais na abertura de novos supermercados, mas uma recolha não exaustiva efetuada pelo Jornal Económico indicia que alguns dos grupos mais dinâmicos nesta frente de expansão das suas redes comerciais têm sido a Mercadona (que ainda limita a sua presença no mercado nacional ao norte do País), Aldi e Coviran. Também o Continente anunciou esta ano a abertura de mais três unidades, todas sob o formato de proximidade Bom Dia, em Penafiel, São Brás de Alportel e Bom João (Faro). Tudo junto, um investimento assumido superior a 20 milhões de euros, gerando a criação de quase 150 postos de trabalho por parte do grupo de distribuição detido pela Sonae.

