Accenture e ServiceNow lançam projeto para acelerar entrega de soluções digitais às empresas

A Accenture e a ServiceNow anunciaram uma parceria que prevê o lançamento de uma plataforma em nuvem (cloud), cujo objetivo é criar uma nova unidade de negócio para ajudar clientes dos setores público e privado a acelerar a sua transformação digital, tendo como foco os atuais desafios operacionais.

O ‘Accenture ServiceNow Business Group’ representará um investimento significativo de “vários milhões de dólares de ambas empresas”, segundo afirmam em comunicado, sem detalhar valores. O principal objetivo é ajudar as organizações a transformar os processos organizacionais, nomeadamente os operacionais, e a desbloquear o valor total dos investimentos em tecnologia.

Segundo as duas empresas, a adoção de novas metodologias de trabalho incluem a “capacitação de colaboradores e clientes com programas de autosserviço e de trabalho remoto, que oferecem maior flexibilidade, mobilidade e escolha”.

“A criação de um local de trabalho mais moderno, orientado por plataformas e com fluxos de trabalho suportados pela tecnologia, permite que as organizações se posicionem melhor nos seus mercados, podendo equilibrar as necessidades de negócio, satisfazer a procura dos clientes, impulsionar o envolvimento dos colaboradores, corresponder a expectativas de produtividade e otimizar os custos no local de trabalho”, lê-se no comunicado.

O ‘Accenture ServiceNow Business Group’ irá fornecer soluções e serviços específicos por indústria e domínio aos clientes. Juntas, a Accenture e a ServiceNow vão ajudar inicialmente a acelerar o processo dos programas de transformação digital para clientes das áreas de telecomunicações, serviços financeiros, setor público, indústria e saúde.

Julie Sweet, CEO da Accenture, refere que “a transição para a cloud permitirá que as empresas repensem as suas operações, numa estratégia que prevê a requalificação dos seus colaboradores e o compromisso para com a sustentabilidade”. A parceria com a ServiceNow irá ajudar na automatização dos processos complexos e na criação de melhores experiências em indústrias, o que permite às organizações entregar um valor 360, benéfico para todos: clientes, colaboradores, acionistas, parceiros e comunidade”, diz.

Por sua vez, Bill McDermott, CEO da ServiceNow, revela que “os gestores sabem que as tecnologias do século XX são muito lentas, isoladas e presas ao status quo para responder à atual procura digital dinâmica de colaboradores e clientes, os quais pretendem maior velocidade, agilidade e resiliência”.