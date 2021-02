Aceleração da vacinação contra Covid-19 permitirá “sair desta situação no final do verão”

O epidemiologista Henrique de Barros defendeu, durante a XV Apresentação da Situação Epidemiológica da Covid-19 em Portugal, que a aceleração do processo de vacinação contra o SARS-CoV-2 “tem ganhos inequívocos em vidas e na melhor gestão dos cuidados de saúde”, permitindo “sair desta situação no final do verão”.

Garantindo que “as vacinas que temos são as que precisamos”, na medida em que os cenários que o epidemiologista do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto apresentou cenários com hipóteses de eficácia da vacinação de 90% e de 70%, destacou o seu “papel central no planeamento da resposta” à pandemia.

Essencial será garantir que até final de setembro estejam vacinados 70% dos portugueses, admitindo cenários em que dois milhões ou quatro milhões tenham recebido a vacina até final de abril. Assim sendo, Henrique de Barros aponta para que 3.500 vidas sejam salvas até ao final de setembro devido ao processo de vacinação, com uma descida abaixo de 200 no número de internados em unidades de cuidados intensivos em abril, contra os atuais 877. Nessa altura, segundo o epidemiologista, poderia haver apenas cerca de 357 casos diários de infeção.

Henrique de Barros apresentou também como pressuposto que um milhão de portugueses já estivessem imunizados aquando do início da vacinação contra a Covid-19, a 27 de dezembro de 2020, por terem tido contacto com o novo coronavírus mesmo sem nunca terem desenvolvido sintomas. E esclareceu que se trata de “uma estimativa muito conservadora”, na medida em que esse número poderá ter chegado aos 1,5 milhões.