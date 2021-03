Acelerador 5G para impulsionar startups é o resultado de “cinco compromissos” da NOS

A NOS e a Amazon Web Services (AWS) lançaram na segunda-feira o Acelerador 5G – Programa de Inovação Colaborativa para impulsionar startups com ideias e negócios que possam ser potenciados pela quinta geração da rede móvel. Esta quarta-feira, o administrador da NOS João Ricardo Moreira salientou a importância deste programa de inovação,

Num evento de apresentação do Acelerador 5G, o gestor defendeu que o novo programa será uma forma de criar novas oportunidades ao tecido empresarial português. E salientou que é “o resultado de cinco grandes compromissos” que a empresa de telecomunicações assumiu face ao desenvolvimento do 5G.

O primeiro compromisso passa pelos clientes (empresários e empresas), pela necessidade de avançar com a transformação digital do tecido empresarial. “Acreditamos na reinvenção dos negócios”, referiu. O segundo compromisso passa pela revolução tecnológica, visto que o 5G “é uma disrupção e uma inovação tecnológica”. O terceiro compromisso é com o ecossistema empresarial, uma vez que o acelerador 5G é “a materialização prática de uma parceria de um operador nacional com um parceiro internacional que tem trazido inovação”.

Os restantes compromissos assumidos pela NOS neste novo projeto empresarial assentam na inovação e numa missão com o país. Isto é, segundo João Ricardo Moreira, a NOS quer fornecer ao tecido empresarial nacional a “capacidade de acompanhar a tecnologia e de gerir projetos com dimensão”. Mas também fornecer a “sensibilidade que, em última instância”, vai servir os clientes das empresas que vão fornecer serviços 5G”.

Além deste Acelerador 5G para impulsionar startups com ideias e negócios que possam ser potenciados pela quinta geração, em parceria com a Amazon, a NOS tem já operacional o Fundo de Capital de Risco NOS 5G, lançado no final de 2019 e que é gerido pela Armilar Venture Partners. Trata-se de um fundo de dez milhões de euros para investir em projetos e em empresas que desenvolvam soluções em cima do 5G.

O que é o Acelerador 5G?

O Acelerador 5G – Programa de Inovação Colaborativa foi lançado há dois dias. O objetivo deste programa é impulsionar as startups com ideias e negócios que possam ser potenciados pela quinta geração, cujas inscrições terminam em 11 de abril. As inscrições para este programa, que conta com o apoio da Startup Lisboa, já estão abertas.

O programa de inovação para startups no 5G pretende “apoiar a construção de um ecossistema de inovação e de empreendedorismo 5G em Portugal, liderando a transformação digital e potenciando a criação de oportunidades associadas à nova tecnologia móvel”, de acordo com o comunicado em 8 de março.

A este acelerador podem concorrer startups nacionais e estrangeiras com operação em Portugal “que tenham um modelo de negócio que possa ser potenciado pela tecnologia 5G ou que pretendam explorar e desenvolver novos modelos de negócio a partir desta tecnologia”.

As empresas selecionadas vão beneficiar “da exposição a potenciais investidores, entre o quais a Armilar Venture Partners, entidade que gere o Fundo de Capital de Risco ‘NOS 5G'”.

As startups terão o apoio de mentores técnicos e de negócio da NOS e da AWS e a uma oferta de serviços da Amazon Web Services que pode ir até 100 mil euros, através do programa AWS Activate.

“O grande vencedor receberá um prémio monetário de 7.500 euros e acesso direto à incubação na Startup Lisboa”, segundo o anunciado há dois dias.

O programa Acelerador 5G tem a duração de sete semanas e é composto por webinars, sessões de mentoria e momentos de acompanhamento individual de cada projeto, entre outros. O programa termina no dia 30 de junho, culminando na “dinamização de um ‘Demo Day’ e a apresentação pública dos projetos finalistas a potenciais parceiros e investidores”.

Todos os projetos que integrem este programa têm “desde logo acesso a oportunidades de inovação colaborativa seja diretamente com a NOS e com a AWS, ou com clientes das mesmas, assim como acesso a parceiros e mentores especialistas, incluindo a rede de mentores da Startup Lisboa”.