OPV: Ações da Sonae MC vão custar entre 1,40 e 1,65 euros

As ações da Sonae MC serão vendidas a um preço entre os 1,40 e os 1,65 euros na Oferta Pública de Venda (OPV), de acordo com o prospeto da operação enviado esta quinta-feira pelo grupo à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). O valor final será definido consoante a procura de investidores nacionais e internacionais pelos títulos.

O montante traduz-se num valor base da oferta entre 304 milhões e 359 milhões de euros. A ações serão admitidas à negociação na Euronext Lisbon a 23 de outubro, com o ticker SONMC.

A oferta será de até 217,36 milhões de ações ordinárias existentes no capital social da Sonae MC, SGPS, através de uma oferta pública a investidores qualificados e não qualificados em Portugal, bem como uma oferta particular internacional a certos investidores institucionais em outras jurisdições.

A Sonae SGPS pretende manter a posição de acionista maioritária da Sonae MC e revela que “é expectável que o montante de free float da Sonae MC corresponda a 21,74% antes do exercício da opção de over-allotment e a 25% caso a opção de over-allotment seja exercida na totalidade”.

Após a publicação do prospeto, a empresa irá começar, na segunda-feira, o processo de bookbuilding, sendo que espera que a Oferta de Retalho termine a 17 de outubro e a Oferta Institucional no dia seguinte.

O Barclays, o BNP Paribas e o Deutsche Bank atuam como Joint Global Coordinators da Oferta e Joint Bookrunners da Oferta Institucional juntamente com o Banco Santander, o CaixaBank BPI e o CaixaBI. O Haitong Bank, a JB Capital Markets e o Mediobanca atuam como Co-lead Managers. O CaixaBI e o Millennium Investment Banking atuam como Joint Lead Managers e Joint Bookrunners da Oferta de Retalho.

Lucro de 3,4 milhões de euros no primeiro semestre

O resultado líquido consolidado da Sonae MC nos primeiros seis meses de 2018 foi de 3,4 milhões de euros, acima do registado no período homólogo, segundo dados também divulgados esta quinta-feira. O EBITDA – lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações – subiu para 122 milhões de euros, mais 13 milhões que no período homólogo.

“Ao longo dos primeiros seis meses de 2018, o volume de negócios consolidado da Sonae MC totalizou 2.608 milhões de euros, o que corresponde a um acréscimo de 6,4% face ao verificado no período homólogo. Esta evolução beneficiou do aumento da contribuição de todos os negócios, com destaque para a Sonae MC e Worten, com uma evolução de 7% em ambos os casos, para Sonae Financial Services (+28%) e Maxmat (+12%)”, explicou o grupo.

A margem de EBITDA direto foi de 4,7% das vendas, mais 0,2 pontos percentuais que no ano anterior. O resultado operacional (EBIT direto) totalizou 25 milhões de euros, o que representa um aumento de cerca de 4 milhões de euros comparado aos primeiros seis meses de 2017 e justificado, principalmente, pelo aumento do cash-flow operacional.

No final de junho, a Sonae MC detinha um portefólio global de 1.688 lojas, a que correspondia uma área de venda de 1.132 mil metros quadrados. Durante este período, a Sonae MC, a Worten e a Sonae Sports & Fashion aumentaram a rede de lojas com 33 lojas versus Dezembro 2017 que, desde fevereiro de 2018, deixou de incluir as lojas da Sport Zone.

