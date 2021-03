EDP Renováveis conclui aumento de capital com ações vendidas a 17 euros

A EDP Renováveis já concluiu o seu aumento de capital de 1,525 mil milhões de euros. Foram colocadas 88,25 milhões de ações ao preço de 17 euros por ação, menos 9,3% face ao preço de fecho de 2 de março, anunciou hoje a empresa. Esta venda representa 10,1% do capital social da EDPR.

Com esta operação, o grupo EDP reduz a sua participação de 82,6% para 75,1% na empresa de energias renováveis.

Este aumento de capital tem o “objetivo de financiar parcialmente o plano de investimentos da EDPR de cerca de 19 mil milhões de euros para implementar cerca de 20 gigawatts de renováveis até 2025”.

“Espera-se que os investidores recebam a sua alocação de ações EDPR aproximadamente no dia 5 de março de 2021. Os investidores terão todos os direitos económicos e direitos de voto inerentes a essas ações a partir dessa data”, segundo o comunicado da EDP Renováveis divulgado esta quarta-feira, 3 de março.

Na terça-feira à tarde, a EDP Renováveis anunciou um acelerated book building (ABB) em que emprestou 88,250 milhões de ações ao Citigroup Global Markets Europe e à Morgan Stanley Europe, com o objetivo dos dois bancos auscultarem o mercado – investidores institucionais como bancos ou fundos – para apurar o preço e o volume de ações com o objetivo de arrecadar 1,5 mil milhões de euros.

O aumento de capital já foi aprovado pelo conselho de administração da EDP Renováveis que vai ser apresentado e votado na assembleia geral de acionistas da EDP Renováveis de 12 de abril, “através da emissão de 88.250.000 ações ao preço de subscrição de €17,00 por ação”.

“Sujeito à resolução favorável da Assembleia Geral de Acionistas da EDPR, os Bancos subscreverão integralmente o Aumento de Capital e devolverão tais 88.250.000 ações à EDP”, explica a elétrica.

“A EDP comprometeu-se irrevogavelmente a votar favoravelmente o Aumento de Capital. No evento de que o Aumento de Capital não seja executado, o acordo de empréstimo de ações entre a EDP e os Bancos seria liquidado através do encaixe do ABB”, segundo a EDP Renováveis.