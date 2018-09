Paz de Camp David: 40 anos de um acordo em que ninguém acreditou

Passam hoje 40 anos sobre assinatura dois Acordos de Paz de Camp David, negociados na casa de campo do então presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, em Maryland (chamada Camp David) e assinados na Casa Branca pelo presidente Anwar Sadat, do Egito, e pelo primeiro-ministro Menachem Begin, de Israel. Um acordo de paz que, tudo indicava na altura, não iria levar a questão do conflito entre Israel e a Palestina – que em 1978 comemorava 30 anos, precisamente os mesmos que Israel cumpria como país independente – a parte nenhuma.

40 anos depois, confirma-se: a paz entre os dois povos está mais distante do que alguma vez esteve nos últimos 70 anos – e não há nenhum governo ou estadista que prevejam como possível que o conflito venha a ser resolvido nas próximas décadas.

A razão que tornava óbvia a falência da paz assinada há 40 anos era simples: depois de assinar os acordos de Camp David com Israel, o Egipto foi pura e simplesmente suspenso da Liga Árabe – e só nela reentrou muitos mais tarde, nos finais dos anos de 1980. Dos restantes países, só a Jordânia seguiria os passos do Egipto, assinando um tratado de paz com Israel em 1994 – mantendo-se o agregado como um forte beligerante face ao país criado de forma tremendamente controversa em 1948.