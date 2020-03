A&D Wines já tem 40 hectares de vinha com certificação biológica

A A&D Wines, produtor de vinhos verdes da sub-região de Baião, já conseguiu certificar biologicamente 40 hectares de vinhas e a respetiva produção de uvas.

Recorde-se que a produtora A&D Wines gere atualmente 45 hectares de vinhas, pelo que a grande maiora está agora certificada biologicamente.

“A Quinta dos Espinhosos foi a primeira propriedade, com sete hectares, da A&D Wines a ser certificada para produção biológica. Atualmente, com as vinhas da Quinta de Santa Teresa, estão já certificados 40 hectares. O objetivo é que em 2020 a certificação se estenda aos restantes cinco hectares de vinha, pertencentes à propriedade Casa do Arrabalde”, esclarece um comunicado da empresa.

Segundo essa nota, “o produtor de Baião tem vindo a fazer uma aposta clara na apresentação de um portefólio de vinhos integralmente com certificação biológica”.

“As práticas de agricultura e vinificação biológicas são para a A&D Wines uma forma de estar e parte integrante do ADN da empresa pelo que são transversais a todas as propriedades e a todo o seu portefólio de vinhos. A par desta aposta, a A&D Wines valoriza e promove, uma relação de transparência com o consumidor submetendo as suas vinhas e os seus vinhos ao processo de certificação pelas entidades competentes”, garante o referido comunicado.

Dado que a A&D Wines produz vinho exclusivamente com as uvas que produz, na colheita de 2019 todos os vinhos da A&D Wines são já certificados com produção biológica, com exceção do Casa do Arrabalde, que ganhará a certificação na colheita de 2020.

Para o proprietário Alexandre Gomes, “a certificação de vinha biológica dos 40 hectares de vinha da Quinta dos Espinhosos e da Quinta de Santa Teresa é uma conquista que faz parte do nosso grande objetivo, que é tornar toda a nossa produção biológica, produzindo uva de qualidade superior e preservando o ecossistema”.

“A total ausência de produtos de síntese e herbicidas, dão aos consumidores dos nossos vinhos a garantia de consumo de um produto de qualidade, que não agride a saúde. Os restantes cinco hectares de vinha encontram-se em processo de certificação”, assegura este responsável.

Atualmente, os vinhos do portefólio da A&D Wines já com certificação biológica são os Espinhosos, Monólogo Avesso, Monólogo Arinto, Monólogo Malvasia Fina, Monólogo Chardonnay, Monólogo Sauvignon Blanc e Singular.