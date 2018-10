AEP de visita de negócios à Namíbia com empresas portuguesas

A AEP – Associação Empresarial de Portugal está, de 29 de setembro a 5 de outubro, a acompanhar uma Missão Empresarial à Namíbia, que apelida de “um mercado estável e em crescimento desde o início desta década”.

É mais um programa da visita, desenvolvido pela Área Internacional da AEP, e que tem como objetivo potenciar contactos com empresas locais (através de reuniões agendadas). Está prevista uma visita à feira W.I.A.S – Windhoek Industrial and Agricultural Show e um jantar na Embaixada de Portugal, em Windhoek, capital da Namíbia.

Esta missão é desenvolvida pela AEP, integrada no seu projeto “Business On the Way”, no âmbito do Portugal 2020 e Compete 2020, Programa Operacional da Competitividade e internacionalização, Eixo II – Projetos conjuntos – Internacionalização.

Da comitiva da AEP fazem parte as empresas Sebastião & Martins (Papel e cartão canelados, embalagens), Balanças Marques (Balanças e equipamento para pesagem), DOCWORLD (Produtos farmacêuticos), Pavimetal (Estruturas de construções metálicas) e CityPar (Imobiliário).

Esta é a segunda deslocação da AEP com empresas portuguesas à Namíbia. A primeira foi em junho de 2013 com uma Missão Empresarial ao Gana e à Namíbia.

Sobre este mercado, a AEP já organizou um seminário sobre “Oportunidades de Negócio na Namíbia” (julho 2016), uma sessão de Mentoring Namíbia (junho 2018) e recebeu uma Missão Empresarial Inversa Namíbia a Portugal, que incluiu um seminário sobre o mercado e reuniões com empresas portuguesas (junho 2018).

O país africano com novas oportunidades de negócio, nomeadamente nos setores do Turismo, Agroalimentar e Mineiro, desde 2010 que a Namíbia apresenta um crescimento anual na ordem dos 5%. Pois “como pertence à Southern African Customs Union e à Common Monetary Area, a Namíbia apresenta um ambiente de estabilidade ao nível dos negócios. É um país rico em urânio, gás natural, petróleo e possui um setor mineiro relevante, cerca de 30% do PIB”, diz a Associação.