AEP realizou 41 ações em 31 mercados com duas centenas de empresas nacionais

A AEP – Associação Empresarial de Portugal realizou, durante este ano, no âmbito do programa “Business On the Way”, um total de 41 ações, entre participações em feiras e missões empresariais, que se desenvolveram em 31 mercados e envolveram mais de duas centenas de empresas nacionais de diversos setores de atividade, anuncia a associação liderada por Paulo Nunes de Almeida em comunicado.

O ano passado, através de questionários enviados às empresas presentes em feiras, a AEP concluiu que a maioria (91%) efetuou mais de seis contactos. Já no que diz respeito às intenções de negócios, 43% dizem ter recebido mais de seis, 28% entre quatro e seis e as restantes menos de três. Na prática, 19% das empresas respondeu que no decurso das feiras concretizou entre um a três negócios, 3% quatro a seis e 4% mais de seis.

O mesmo inquérito também avaliou a participação das empresas em missões empresariais, tendo revelado, em relação ao número de contactos efetuados, que a maioria das empresas (72%) realizou mais de seis contactos. 51% diz ter recebido entre uma a três intenções de negócios, 25% quatro a seis e 16% mais de seis.

“Para promover a internacionalização das empresas portuguesas, para além da organização de missões e da presença em feiras, a área de Internacionalização da AEP também organizou sete ações de mentoring [uma pessoa mais experiente ou mais experiente ajuda a orientar uma pessoa menos experiente ou menos experiente] e 34 seminários e workshops, que ajudaram as empresas participantes, através da partilha de informação económica detalhada e a apresentação da casos práticos, a conhecer melhor as potencialidades e especificidades de mercados além-fronteiras”, lê-se no comunicado.

Em 2018, os setores que mais participaram em ações de internacionalização desenvolvidas pela AEP foram os Materiais de Construção, Agroalimentar e Casa & Decoração. A República Dominicana, Namíbia, Geórgia, Arménia, Bulgária e Paraguai foram os mercados que a AEP abordou pela primeira vez este ano.

O calendário do projeto “Business On the Way” para 2019/2020 tem já previstas 69 ações em 52 mercados.

O projeto “Business On the Way” desenvolve-se no âmbito do Portugal 2020 e Compete 2020, Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização, Eixo II – Projetos conjuntos – Internacionalização.