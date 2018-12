Agência de marketing digital belga abre novo escritório em Lisboa

A agência de marketing digital belga Madzuli Agency anunciou que chegou a Portugal com a abertura de um novo escritório em Lisboa, na Praça Marquês de Pombal. A aposta na capital portuguesa surge no âmbito da expansão no mercado europeu.

A Madzuli pretende contribuir para o crescimento económico do país e para a imagem de que este se está a tornar numa referência de desenvolvimento, a nível tecnológico e de qualidade de recursos humanos. “Acreditamos que 2019 será um ano excelente e que seremos capazes de acrescentar valor ao mercado português”, explicou fonte da empresa ao Jornal Económico.

Eugénio Ribeiro será o country manager para Portugal da Madzuli Agency. Atualmente presente em quatro países – Bélgica (Bruxelas), Itália (Milão), Espanha (Barcelona e Madrid) e Portugal (Lisboa) –, a organização acredita que a presença física é necessária para estar mais próximos dos clientes.

A equipa da Madzuli já está estabelecida, mas a empresa prevê crescer de forma orgânica ao longo do próximo ano. “Prevemos a contratação de várias posições na área de digital marketing. As exigências para os cargos estarão ligadas à própria natureza da função e iremos contratar recursos humanos que possuam curso superior na área do Marketing e/ou formação executiva na mesma área, incluindo o digital”, adiantou ao jornal.