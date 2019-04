Agora já é possível comparar o valor das comissões bancárias. Saiba como

O Banco de Portugal acaba de disponibilizar no Portal do Cliente Bancário um comparador de comissões bancárias. Com esta ferramenta vai ser possível comparar, gratuitamente, o custo de 93 serviços associados a contas de pagamento praticados por todas as instituições que, em Portugal, oferecem esses serviços (cerca de 200 instituições).

O comparador de comissões permite-lhe comparar as comissões máximas praticadas tanto entre instituições como entre serviços.

No mesmo serviço, pode comparar as comissões cobradas em função dos canais de comercialização (por exemplo, a comissão de um serviço prestado ao balcão pode ser diferente da comissão cobrada pela mesma instituição pelo mesmo serviço prestado online).

Para aceder à ferramenta, clique aqui.

Quais são os serviços que posso comparar?

Manutenção de conta

Manutenção de conta pacote

Manutenção da conta de serviços mínimos bancários

Manutenção da conta base

Disponibilização de cartão de débito

Disponibilização de cartão de crédito

Disponibilização de cartão de crédito privativo

Levantamento de numerário

Adiantamento de numerário a crédito (cash advance)

Requisição e entrega de cheques cruzados

Transferência a crédito intrabancária

Ordem permanente intrabancária

Transferência a crédito SEPA +

Ordem permanente SEPA +

Transferência a crédito não SEPA +

Ordem permanente não SEPA

Comparar entre instituições de crédito:

Quando clicar na opção, vai-lhe ser cedida umalista de todos os serviços incluídos no comparador e a respetiva comissão.

Para cada serviço tem informação sobre o valor máximo da comissão e sobre a periodicidade de cobrança. Pode ver o nome comercial que cada banco dá ao serviço, para facilitar a comparação.

Quando um serviço tem custos diferentes consoante o canal da comercialização, o resultado da pesquisa dá informação discriminada sobre os valores cobrados em cada caso.

Comparar entre serviços:

Se optar por esta opção, vai obter uma dinheirouma lista com o custo anual máximo dos serviços selecionados para todas as instituições ordenadas por ordem alfabética.

Para cada serviço tem informação sobre a sua designação comercial e a periodicidade de cobrança das comissões.

Os resultados podem ser ordenados pelo valor da comissão, por ordem crescente e decrescente. Também tem a opção de restringir ou alargar o número de resultados que aparecem no ecrã.