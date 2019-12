O secretário Regional da Agricultura e Florestas, João Ponte, afirmou que a agricultura nos Açores está hoje melhor preparada para vencer os desafios, fruto dos investimentos promovidos pelos agricultores nas explorações, na aposta na sanidade, na genética, no bem-estar animal e das medidas estratégicas que têm vindo a ser tomadas em articulação com todos os agentes do sector.

Pode continuar a ler o artigo aqui.