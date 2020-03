Agricultura portuguesa vai dispor de nova linha de crédito de 300 milhões do BEI

O setor da agricultura nacional vai apresentar na próxima terça-feira, dia 10 de março, uma nova linha de crédito de 300 milhões de euros para investimento no setor.

Esta linha de crédito, estabelecida em parceria com o BEI – Banco Europeu de Investimento, será apresentada oficialmente pela ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, na sede do Ministério da Agricultura, .

De acordo com um comunicado do Ministério da Agricultura, “face à forte procura de apoios no âmbito do PDR2020, foi criado um novo instrumento financeiro para acesso a crédito bancário em condições mais favoráveis”.

“O acordo de financiamento entre o Estado Português e o Fundo Europeu de Investimento (FEI), em cerca de 300 milhões de euros, conta com a parceria de três bancos: Caixa Geral de Depósitos, Crédito Agrícola e BPI”, adianta o referido comunicado.