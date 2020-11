Água Monchique está a recrutar novos colaboradores

A Sociedade da Água de Monchique continua a investir a contraciclo e parece estar a dar.se bem com essa alternativa de gestão: depois de ter decidido aumentar os salários dos colaboradores no início da pandemia, revela agora que vai reforçar os seus quadros com 25 novos colaboradores.

A empresa anunciou em março de 2020 o reforço dos vencimentos em 10% como forma de premiar e reconhecer a “coragem e altruísmo” dos colaboradores e, no final de um ano que vai permanecer atípico, a Água de Monchique prevê entrar em 2021 com 65 funcionários.

“Em claro contraciclo com o que tem sido o desempenho de muitas empresas em Portugal, a Água Monchique, que tinha anunciado no início de 2020 a contratação de 10 colaboradores até ao final do ano, viu-se ‘forçada’ a rever estes números em alta tendo em conta os resultados alcançados e a necessidade de reforçar a sua capacidade de produção, fruto do aumento da procura”, revela fonte da empresa.

Vítor Hugo Gonçalves, CEO da Sociedade da Água de Monchique, destaca “o esforço incrível que todos os colaboradores têm feito no meio de toda esta crise pandémica para não deixarem de abastecer o mercado e os portugueses com a nossa Água Monchique. Continuamos neste momento a reforçar as nossas equipas com o recrutamento de mais 6 pessoas a juntar a um grupo de mais 19 que temos vindo a contratar ao longo do ano para reforçarmos a nossa capacidade de resposta ao aumento das solicitações do mercado. Iniciamos 2020 com 40 colaboradores. Em dezembro seremos 65”, refere.

De recordar que a Sociedade da Água de Monchique anunciou em fevereiro de 2020 um investimento de cerca de 8,5 milhões de euros que lhe permitiria duplicar a capacidade de engarrafamento da produção e, assim, poder disputar a liderança do mercado das águas minerais em Portugal.

Este investimento materializou-se na instalação de novas linhas de engarrafamento na fábrica, que permitiu duplicar a capacidade de engarrafamento, passando dos 70 milhões de litros/ano para 140 milhões de litros/ano.

“É de destacar que a maioria dos colaboradores da Sociedade da Agua de Monchique são de Monchique ou de concelhos próximos. 90% da nossa força de trabalho é originária de Monchique, onde está sedeada a nossa unidade produtiva, ou dos concelhos vizinhos. O critério geográfico é extremamente valorizado por nós! Queremos, desta forma, dar o nosso pequeno contributo para combater algumas das assimetrias regionais”, destaca ainda Vítor Hugo Gonçalves.

A Sociedade da Água de Monchique explora a concessão pública da água mineral de Monchique desde dezembro de 1992. As instalações fabris e logísticas localizam-se nas Caldas de Monchique, Algarve, numa área protegida superior a 50 hectares, em que a preservação dos aquíferos “é o fator crítico essencial, motivando uma logística de gestão sustentável do meio ambiente”.