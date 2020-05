AHRESP disponibiliza ‘Guia de Boas Práticas’ para a reabertura prevista dos restaurantes

A AHRESP – Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal acaba de disponibilizar o ‘Guia de Boas Práticas para a Reabertura dos Estabelecimentos de Restauração e Bebidas’, um setor de atividade económica que poderá reabrir as suas portas aos clientes a partir do próximo dia 18 de maio.

O documento está disponível no ‘website’ da associação para todos os empresários com atividade de restauração e bebidas e resulta de “um intenso trabalho entre o Ministério da Economia, a Direção-Geral da Saúde (DGS) e a própria AHRESP”.

“Este ‘Guia de Boas Práticas’, validado no âmbito do protocolo de cooperação assinado esta terça-feira (12/05) entre a AHRESP e a DGS, na presença do primeiro-ministro António Costa, pretende ser um documento de apoio à operacionalização das recomendações de saúde, higiene e segurança da Direção-Geral da Saúde, no momento atual de combate ao contágio e propagação do coronavírus SARS-COV-2”, explica um comunicado da AHRESP.

De acordo com essa nota, “o documento inclui recomendações sobre o ‘layout’ e capacidade dos estabelecimentos, fardamento e equipamentos de proteção individual, técnicas e materiais de limpeza, preparação e confeção de alimentos e ainda requisitos específicos para ‘self-service’, ‘buffet’, ‘take away’, ‘delivery’ e ‘drive-in’, entre outros”.

Para esclarecer as dúvidas e explicar a importância do ‘Guia de Boas Práticas para a Reabertura dos Estabelecimentos de Restauração e Bebidas’, a AHRESP vai organizar amanhã, dia 15 de maio, entre as 10 e as 12 horas, um ‘webinar’ em direto na sua página do YouTube, cuja abertura ficará a cargo do secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, João Torres.

“Complementarmente ao ‘Guia de Boas Práticas para a Reabertura dos Estabelecimentos de Restauração e Bebidas’, e como forma de reforçar o apoio à operacionalização da reabertura, a AHRESP lançará nos próximos dias, um conjunto de vídeos didáticos sobre as várias medidas que devem ser adotadas pelos estabelecimentos, assim como uma lista de perguntas e respostas frequentes e documentos de apoio à capacitação dos colaboradores”, conclui o referido comunicado da associação.