Ainda vale a pena poupar dinheiro?

São muitos os consumidores que procuram o Gabinete de Proteção Financeira da DECO para pedir aconselhamento sobre onde aplicar as suas poupanças.

Em cenário macroeconómico inconstante e incerto torna-se mais arriscado para as famílias investir as suas poupanças. Sendo difícil prever o que vai acontecer com o mercado, com os juros ou com a inflação os consumidores preferem “não arriscar”.

De acordo com dados recentemente divulgados pelo Banco de Portugal os depósitos a prazo de particulares rendem cada vez menos, mas as famílias investem cada vez mais neste tipo de produtos.

A alternativa será então “não investir”? Obviamente que não.

Onde investir o dinheiro disponível é contudo um tema de que, em regra, as pessoas fogem, pois são matérias que sensíveis e desconfortáveis e de que pouco conhecem.

Esse desconhecimento leva a que muitos consumidores optem simplesmente pelos depósitos a prazo por serem uma aplicação financeira de capital garantido, embora os juros estejam em níveis muito baixos (entre 0,3% e 1,3% em termos nominais), rendendo, em 2017, menos do que o valor previsto para a inflação, ou seja, abaixo de 1,6%.

Não é necessário ser especialista para investir as poupanças, todavia é essencial que o consumidor dedique tempo e estudo e dedicação a essa a tarefa, defendendo-se de riscos para o seu património, seja no curto ou mesmo a médio e longo prazo.

E, numa época em que a poupança dos portugueses está em níveis historicamente baixos, estando em cerca de 4% do rendimento disponível, falar às famílias em investimentos financeiros poderá parecer uma provocação.

Porém não é! Nestes tempos complicados tão importante como saber consumir é saber fazer uma gestão equilibrada e responsável das finanças pessoais, o que implica destinar uma parte dos rendimentos à poupança e saber investi-los com inteligência, valorizando o património.

Por mais pequena que seja a poupança, ela é essencial para a economia doméstica, respondendo-se assim a imprevistos, à preparação da reforma ou à concretização de um sonho.

O mercado oferece os mais variados produtos de poupança com diferentes taxas de juro e maturidades, níveis de segurança diversos e mais ou menos complexos, desde Depósitos simples ou indexados, Planos de Poupança Reforma, contas poupança, Fundos de ações, de obrigações ou mistos, Seguros de capitalização, Obrigações do Tesouro, Certificados de Aforro ou do Tesouro, entre outros.

Ora, tão importante como poupar é saber investir e conhecer as regras para a escolha de onde aplicar o dinheiro disponível. É pois essencial que cada um escolha o investimento que mais se adeque aos seus objetivos e à sua faixa etária, não assumindo riscos indesejados. E também que o faça avaliando o respetivo retorno e liquidez e perspetivando uma rentabilidade ajustada às expectativas definidas.

