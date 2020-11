Air France KLM Martinair Cargo pronta para distribuir vacinas da Covid-19

A Air France KLM Martinair Cargo assegura que está pronta para distribuir as futuras vacinas para combater a Covid-19.

“A Air France KLM Martinair Cargo tem feito, desde a terceira semana de março de 2020, todos os esforços para manter a sua rede global de transporte aéreo de carga, ajudando a manter em funcionamento cadeias de abastecimento vitais. Isto tem sido sempre essencial, mas ainda mais desde o início da pandemia da Covid-19, garantindo assim que as unidades de saúde, bem como os cidadãos, têm acesso a medicamentos, equipamentos médicos, equipamentos de proteção individual (da sigla em inglês, PPE) e outros produtos essenciais. Foram realizados cerca de seis mil voos de carga nos últimos meses. Atualmente, a Air France KLM Martinair Cargo opera serviços para mais de cem destinos de longo curso”, salienta um comunicado da companhia de aviação.

Segundo esta nota, “um dos próximos desafios logísticos vai ser a distribuição global das vacinas Covid-19”.

“No início da semana passada, a gigante farmacêutica americana Pfizer, juntamente com a sua parceira alemã BioNTech, anunciou um grande sucesso na primeira análise provisória do estudo da Fase III da sua vacina candidata Covid-19. Em termos de volume, a distribuição destas vacinas vai ser uma operação logística sem precedentes. As expetativas iniciais são de que cerca de 15 mil milhões de vacinas venham a ser distribuídas em todo o mundo. Muitas destas precisam ainda de ser transportadas e distribuídas a temperaturas muito baixas. A vacina da Pfizer deve ser mantida ultracongelada (a -70 graus Celsius). Outras vão precisar de ser distribuídas a uma temperatura constante entre os +2 e +8 graus Celsius. Isso significa que as soluções logísticas vão ser essenciais para manter a qualidade em toda a cadeia de distribuição da vacina”, assinala o referido comunicado.

A este propósito, o vice-presidente sénior de vendas e distribuição da Air France KLM Martinair Cargo, GertJan Roelands, afirmou que “a Air France KLM Martinair Cargo tem muitos anos de experiência no transporte de produtos farmacêuticos com temperatura controlada e foi o primeiro grupo de companhias aéreas a receber a certificação CEIV da IATA”.

“A distribuição das vacinas Covid-19 apresenta desafios específicos em termos de volume, requisitos de transporte e segurança. Para estarmos totalmente preparados, criámos há quatro meses um grupo de trabalho dedicado às vacinas Covid-19. Essa ‘taskforce’ inclui elementos de todos os departamentos relevantes da Air France KLM Martinair Cargo. As nossas equipas têm estado a trabalhar num plano de ação abrangente. Por exemplo, criámos há alguns meses no nosso Pharma Hub em Amesterdão-Schiphol uma unidade de armazenamento de 1.118 metros cúbicos com controlo climático e estamos a construir uma sala fria adicional com 2.061 m3. No nosso Pharma Hub em Paris-Charles de Gaulle está prestes a ser concluída uma nova área de armazenamento com controlo climático. E, além de toda a linha de ‘contentores ativos’ existente, introduzimos ‘soluções híbridas e passivas avançadas’ para o transporte das vacinas. Juntamente com muitas outras iniciativas, foram ainda implementados monitorização adicional e gestão de intervenção”, revela este responsável.

Por seu turno, o vice-presidente executivo da Air France-KLM Cargo, Adriaan den Heijer, assegura: “acreditamos que a cooperação e a construção de comunidades em torno da futura distribuição global de vacinas são essenciais”.

“Estabelecemos parcerias com muitas das partes na cadeia logística, incluindo despachantes, empresas de transportes, fornecedores de contentores, aeroportos, associados de carga/logísticos, empresas farmacêuticas e institutos e autoridades de saúde. Acreditamos que a forte cooperação entre os parceiros vai ser essencial para executar com sucesso este desafio logístico”, adiantou este responsável, acrescentando que, “juntamente com a Air Cargo Netherlands (ACN) e o aeroporto Schiphol de Amesterdão e com a Aeroportos de Paris (dois ‘Pharma Hubs’ já líderes na Europa), estabelecemos dois grupos de trabalho para preparar de forma cabal as comunidades em ambos os aeroportos para as operações de transporte de vacinas que se aproximam”.

Adriaan den Heijer adiantou ainda que, “nas últimas semanas, despachámos com sucesso as primeiras vacinas Covid-19”.

“A Air France KLM Martinair Cargo está pronta para este desafio logístico, pronta para entregar vacinas contra o coronavírus na Holanda, em França e em muitos outros países em todo o globo”, garantiu este responsável.