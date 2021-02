Alemanha envia 26 profissionais de saúde para prestar apoio a Portugal

O Governo de Angela Merkel enviou 26 profissionais de saúde das Forças Armadas, acompanhados de 150 camas e 50 ventiladores para prestar apoio a Portugal no combate à pandemia. O anúncio foi feito, esta segunda-feira, pelo Ministério da Defesa da Alemanha na rede social Twitter. De acordo com a nota, estas equipas vão prestar serviços durante três semanas.

Thema heute im #Corona-Kabinett: Deutschland unterstützt Portugal bei der Bekämpfung der #Corona-Pandemie. Die #Bundeswehr entsendet Sanitätspersonal sowie Krankenbetten, Infusionspumpen & Beatmungsgeräte zur schnellen Hilfe vor Ort. Unsere #3Fakten zum Hilfseinsatz in Portugal: pic.twitter.com/wUJoGog6Bq — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) February 1, 2021

A ajuda chega numa altura em Portugal lidera no número de mortes e casos por Covid-19 por um milhão de habitantes. Esta segunda-feira, embora tenha-se registado o número mais baixo em 21 dias — 5.085 infeções confirmadas — , Portugal contabilizou 275 mortes e um máximo dos internamentos desde março.

Sabe-se que estão internadas 6.869 pessoas com a Covid-19 nos hospitais portugueses, 865 dos quais em unidades de cuidados intensivos. Os números correspondem a um aumento: estão internadas em enfermaria geral mais 175 pessoas do que no dia anterior e as unidades de cuidados intensivos receberam mais sete doentes do que no sábado.