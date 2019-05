Alemanha multa Porsche em 535 milhões de euros

O fisco alemão impôs uma multa de 535 milhões de euros à fabricante automóvel Porsche devido à fraude dos testes de emissões de gases poluentes, noticia o jornal espanhol “El Economista“. O Ministério Público de Estugarda diz que estas violações “contribuíram para desvios parciais de veículos da Porsche, que apresentavam requisitos legais desde 2009”.

A fabricante de automóveis já disse que a aplicação desta multa por parte da justiça alemã coloca um ponto final no processo legal. A empresa informou ainda que não interpôs recurso contra a multa, e que por essa razão o processo judicial ficará concluído com o pagamento da mesma.

A empresa, propriedade da Volkswagen, garantiu que, do valor total, quatro milhões de euros destinam-se ao “incumprimento negligente” dos deveres da companhia automóvel. No entanto, os restantes 531 milhões de euros correspondem a uma percentagem dos lucros que a empresa alemã obteve com a venda dos veículos.

Ainda que a coima só tenha sido aplicada em abril, a Porsche explicou que o grupo Volkswagen fez uma provisão nas contas referentes ao primeiro trimestre, e que existia um potencial risco de penalidade, ainda assim, este impacto só vai ser sentido nos resultados do segundo trimestre, no início de julho.

A Porsche assegurou que o fecho do processo legal representa “um passo importante” para o fim do caso “dieselgate”. No fim de fevereiro do presente ano, a Porsche Ibérica, em declarações ao Jornal Económico, anunciou que a próxima evolução é deixar os motores de combustão a gasolina e dedicar-se inteiramente à produção elétrica e híbrida.