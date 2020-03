Algarve Trade Experience arrancou hoje em Silves

A cidade de Silves recebe a partir desta sexta-feira, dia 6 de março, a 8ª edição do evento de bebidas ‘Algarve Trade Experience 2020’.

“O evento deste ano irá apresentar algumas das maiores tendências de mixologia nos dias 6 e 7 de março na Fábrica do Inglês, em Silves”, centrando a sua temática sobre ‘Os Descobrimentos Portugueses e a Rota das especiarias’ que farão parte de algumas das apresentações a decorrer nos dois dias.

A iniciativa estará aberta ao grande público, entre as 17h00 e as 20h00, com o bilhete a custar 25 euros por um dia ou 40 euros (por dois dias). O valor reverte na totalidade a favor da Associação Refúgio Aboim Ascensão.

“Aquele que é considerado o maior evento do setor de bebidas no Algarve dedicado ao mercado do ‘trade’, terá lugar no emblemático espaço da cidade de Silves, a Fábrica do Inglês, totalmente remodelado para receber o primeiro grande evento de 2020”, que irá reunir produtores de vinhos, espirituosos, mixologistas, brand ambassadors, brand builders e bartenders de grandes marcas nacionais e internacionais.

“O evento pretende apresentar as últimas tendências mundiais do setor de bebidas. Durante os dois dias do evento os visitantes poderão assistir a ‘workshops’ variados, provas de vinhos, espetáculos com animação a cargo de DJs convidados, música ao vivo e ‘finger food’ para todos os gostos”, destacaum comunicado da organização.

Para Rita Soares, responsável pelo evento, “este ano queremos dar a oportunidade de desafiar as marcas que vão estar presentes na 8ª edição do ‘Algarve Trade Experience'”. “Tal como o espírito aventureiro e criativo dos portugueses durante a época dos descobrimentos, queremos que a edição deste ano desafie as marcas presentes a apresentar as tendências e novidades mais criativas e inspiradoras, neste que é o maior e mais criativo evento de bebidas dedicado ao ‘trade’ no nosso país”, assinala esta responsável.

“Além da importância que o evento assume na indústria do setor de bebidas a nível nacional, a 8ª edição do ‘Algarve Trade Experience’ representa também uma oportunidade de apresentar produtores locais, formas artesanais de trabalhar matérias-primas e todas as soluções que possam complementar a oferta da hotelaria a um sem número de turistas que visitam a região de Silves e do Algarve durante todo o ano”, sublinha o referido comunicado.

Segundo o mesmo documento, “a escolha deste ano para a realização do ‘Algarve Trade Experience 2020’ recaiu sobre a cidade de Silves na emblemática Fábrica do Inglês que não foi feita ao acaso”.

Conforme afirma a responsável do evento, a “escolha recaiu na cidade de Silves, que é sem dúvida uma das mais bonitas cidades algarvias”.

“Visitar Silves é confrontarmo-nos com diferentes períodos da História da humanidade e, naturalmente, regressar à época dos Descobrimentos é um marco importante. Queremos aproveitar a realização deste grande evento para devolver, e ao mesmo tempo valorizar, o incrível património cultural, histórico e arquitetónico da Fábrica do Inglês e desta cidade, como, aliás, aconteceu também no ano passado com a recuperação da Antiga Fábrica da Cerveja, em Faro. Estamos comprometidos com o desenvolvimento da nossa região e este evento tem sido uma alavanca para contribuirmos para esse impulso”, adianta Rita Soares.

“Esta iniciativa, da responsabilidade da prestigiada Garrafeira Soares, procura desde 2012, apresentar as tendências mundiais da mixologia e dos vinhos, contemplando um conjunto de ‘workshops’ variados e provas de vinhos realizadas por alguns dos mais conceituados especialistas”, conclui o referido comunicado.