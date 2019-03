Aliança Renault-Nissan-Mitsubishi cria órgão de supervisão às lideranças de cada fabricante

A pensar nas operações de uma das maiores alianças do setor automóvel os presidentes executivos da Renault, Nissan e Mitsubishi, anunciaram esta terça-feira a criação de um novo conselho operacional desta aliança automóvel. O presidente da Renault, Jean-Dominique Senard, que substituiu o famigerado Carlos Ghosn, vai assumir a presidência deste novo órgão.

Também os CEO da Nissan, Hiroto Saikawa, da Renault, Thierry Bolloré, e da Mitsubishi, Osamu Masuko, vão ter assento no novo conselho. “Este novo órgão terá a seu cargo a coordenação operacional entre a Renault, a Nissan e a Mitsubishi com o objetivo de criar valor para os respetivos acionistas e trabalhadores”, lê-se no comunicado enviado às redação.

Desta forma, este conselho operacional será a “única entidade de supervisão das operações e da governance da aliança Renault-Nissan-Mitsubishi”.

O novo conselho operacional desta aliança irá reunir, mensalmente, em Paris (França) ou Tóquio (Japão), e dará início à criação de comités operacionais específicos, “que deverão formular as recomendações para a criação de valor entre os três construtores”.

“O novo Conselho operacional da Aliança irá apoiar-se no envolvimento e na fidelidade dos trabalhadores da Renault, da Nissan e da Mitsubishi, e na construtiva cooperação com a Daimler, para desenhar uma estratégia win-win para todos os parceiros”, sumaria o comunicado.